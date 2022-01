Défense : la BAP Niamey, outil de combat interarmées

BAP Niamey : l'effectif atteint les 1050

Jusqu’à maintenant, elle hébergeait 400 militaires, essentiellement aviateurs qui servaient 7 Dassault Mirage 2000C et 2000D, un C135FR, un Lockheed Martin C130J et une demi-douzaine de General Atomics Reaper. Désormais, l’effectif atteint les 1050 ! C’est la force d’une base aérienne, il est possible de densifier sans difficulté, il faut juste que l’infra suive. C’est permis par la capacité précieuse que détient en interne l’Armée de l’Air et de l'Espace avec le groupement aérien d’appui aux opérations (GAAO), capable de construire aussi bien des astroarches que des logements. Ils servent à héberger de nouveaux occupants, comme le groupement tactique désert (GTD) de Barkhane qui opère désormais au Niger avec les forces locales.

Les petits gars du Génie de l'Air

L’État nigérien a en effet refusé la proposition d’être formé par les forces spéciales européennes de la task force Takuba, ce sont donc des militaires bien moins spécialisés mais tous français qui s’en chargent. Ce GTD compte 300 militaires, et 150 à 200 infrastructeurs de l’Armée de l’Air et de l'Espace sont aussi déployés en ce moment. Il y a bien sûr ceux du GAAO, et ceux du 25e régiment du génie de l’air, qui se chargent d’agrandir les taxiways de la BAP, ce qui permettra d’accueillir le Phénix, pour l’instant relégué au Tchad. Trois Mirage 2000D sont aussi relocalisés au Tchad en ce moment. L’Etat-Major des Armées avait oublié de le signaler, et assure que cette relocalisation ne durera que quelques semaines.

Un parking encombré

L’explication pourrait résider dans le parking perpétuellement encombré de Niamey : la seule précaution que les Français n’avaient pas prise, en calculant trop juste. Ce site ressemble parfois au pont d’un porte-avions, les catapultes et le château en moins. Il faudra donc trouver des solutions pour accueillir le Phénix (en 2024, sauf accélération) : une pourrait provenir du nouveau parking allemand capable d’héberger Airbus A400M et Phénix. Autre possibilité (qui aurait évité les travaux de taxiways), l’actuel parking allemand ou Minusma, qui voit aussi passer des aéronefs américains.