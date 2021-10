Défense : des projets pour faire grossir la BA 367 de Cayenne

Doubler la surface de la BA de Cayenne

Depuis plusieurs années, l’Armée de l’Air et de l’Espace densifie son dispositif en Outremer, de quoi créer des porte-avions naturels aux quatre coins du globe. Après Nouméa et Papeete qui ont vu leurs capacités d’accueil renforcées (carburant, munitions), c’est Cayenne qui pourrait suivre, même si, pour l’instant, l’Amérique du sud est calme. Un projet visant à doubler la surface de la base aérienne 367 est dans les cartons : il ne reste plus que les autorisations pour récupérer l’emprise, vierge, et les euros, pour lever l’infrastructure.

Plus d'espace pour les opérations de haute intensité

L’Armée de l’Air et de l'Espace cherche notamment à augmenter la surface du parking, car dès qu’elle accueille des gros avions, et des avions en nombre, l’actuel parking peut nécessiter de savants tétris pour les mouvements d’aéronefs. Il n’est pas rare, comme ce sera le cas en novembre, que trois chasseurs et un AWACS se partagent l’actuel parking. Pour des opérations de haute intensité, il faudra plus d’espace. La dernière infrastructure d'importance, le hangar pour les Airbus Casa, remonte à 2014.

Centre de contrôle militaire

La BA367 va aussi entamer la construction d’un centre de contrôle militaire : l’actuel, rapatrié de Kourou, est installé dans une structure modulaire.

L’Armée de l’Air et de l'Espace sait aussi qu’elle devra faire évoluer son infrastructure pour les hélicoptères, avec l’arrivée de quatre Airbus H225 plus gros que les cinq Puma actuels, à l’horizon 2024. L’Armée de l’Air et de l'Espace semble militer pour une accélération de ce calendrier, sans trop aller trop vite non plus, du fait de la nécessité de cette nouvelle infrastructure.