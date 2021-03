Défense : comment l'Armée de Terre valorise les Tigre du 5e RHC

Bulle aéroterrestre pour le Tigre

Pour le commandant d’unité d’une des deux escadrille d’hélicoptères d’appui protection du régiment, ces éléments vont améliorer le rendement du Tigre dans ses opérations actuelles au Mali, mais aussi dans le cadre de la haute intensité. L’appareil reçoit des communications SATCOM et un accès à la bulle aéroterrestre procurée par NUMESIM, une liaison de données empruntant le poste radio de bord, développée par un ingénieur de la DGA grâce à l’innovation participative.

Risque de tirs fraticides limité

Numesim amène aussi une capacité à interagir avec le SICS (système d’information Scorpion), déployé depuis la fin de l’année au Mali par les experts de la section technique de l’armée de terre (STAT) et donc, permet de générer une situation tactique beaucoup plus riche, alimentée par les mobiles amis, au sol. Cela limitera encore plus le risque de tir fratricides et augmentera leur vision tactique. Le rythme de la manoeuvre terrestre en sera accéléré. D’autant plus que des versions débarquées du SICS sont aussi désormais disponibles sur terminaux Crosscall (version ultralégère) porté par les chefs de groupes d’infanterie.

Nouveau pointeur laser infrarouge

Les versions tablettes Panasonic sont également employées par l’infanterie, comme c’est le cas par le 7e bataillon de chasseurs alpins. Cette numérisation sera "native" sur le Tigre Mark3. Le Tigre va aussi recevoir un pointeur laser infrarouge, implanté au-dessus d’une des lentilles du viseur Strix. Il permettra de remplacer les LPL30 (pointeur laser porté sur le gant de combat) qui s’avérait contraignant. Les équipages de Tigre disposent aussi du nouveau gilet de combat, mieux équipé et plus ergonomique. L’un des premiers livrés était présenté à Varces le 11 mars.