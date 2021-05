Défense : comment l'Armée de Terre prépare le Caïman standard 2

10 appareils pour le 4e régiment des Forces spéciales

Le GAMSTAT, l’officier de programme et le directeur de programme de la DGA sont venus récemment au 4e régiment des forces spéciales (RHFS) de Pau, qui sera le premier livré avec 10 Airbus Helicopters Caïman prévus en 2025-2026 (cinq chaque année). Puis, tout ou partie de ce standard 2 sera appliqué à la flotte de l’Armée de Terre et sans doute, à des clients exports. Ce qui pourrait aussi relancer les ventes d’appareils neufs. Plusieurs points restent à régler pour la configuration née au 4e RHFS. En matière d’aérocordage, un point peut être ouvert sur la poutre de queue (à l’instar de ce qui existe sur Chinook) en plus des points aux portières (le Caracal peut armer jusqu’à quatre points).

Obtenir la capacité grappe

La réflexion est aussi toujours ouverte pour la capacité grappe, a priori réglée avec le recours au crochet de sling, mais c’est une option technique qu’il faut « sécuriser » puisqu’une dizaine d’opérateurs y seront raccordés en vol. Traditionnellement, les grappes sont connectées, via une trappe, à la BTP, ce qui n’est pas possible sur Caïman. Autre problématique qui reste à régler, les positions des armes de bord, qui seront relocalisées sur des fenêtres dédiées vers l’avant de l’appareil, comme sur Caracal, afin de libérer les portes d’accès à la soute pour les aérocordages et les accès/sorties quand la machine est posée. Le régiment doit aussi préparer la montée en puissance de sa ressource humaine au sein de l’EOS1, actuellement sur Cougar.

Sans oublier la caméra grand champ

Pour l’heure, l’Armée de Terre a donné la priorité du Caïman (d’origine) au 3e RHC, mais le 4e RHFS a commencé à sédimenter, avec des personnels envoyés se former au 1er RHC, qu’ils soient navigants ou mécaniciens. Un premier pilote Caïman natif intégrera aussi le 4e RHFS cette année, et se formera sur Cougar, avant de revenir à son premier appareil, une fois les premiers standard 2 livrés. Quelques sujets majeurs restent néanmoins à régler : la caméra grand champ, une des plus-values de l’appareil, qui n’est pas financée pour l’instant. Et la commande d’un deuxième batch d’une dizaine de machines pour l’EOS3, ce qui permettrait de rétrocéder ses huit Caracal à l’Armée de l’Air. Et évidemment, d'harmoniser le parc d'hélicoptères de manoeuvre.