Défense anti-hypersonique

Retour vers le futur

La demande de 8,9 milliards de dollars (7,2 milliards d’euros au taux actuel) de la Missile Defense Agency (MDA) pour l’année prochaine concerne surtout le développement d’intercepteurs de nouvelle génération pour la « sanctuarisation » du territoire américain, le suivi spatial et une capacité défensive hypersonique. 7,16 milliards sont destinés à la R&D et aux essais, 1,24 milliards aux achats, et 502 millions pour les opérations et l’entretien.

Menace protéiforme

Pour la MDA, la menace provient tout à la fois des systèmes balistiques et non-balistiques des « Etats-voyous » que des concurrents stratégiques. Parmi les nouvelles menaces prises au sérieux par les USA figurent les planeurs hypersoniques lancés par des missiles balistiques- ce qui désigne implicitement l'« Avanguard » développé par la Russie. Mais aussi les missiles de croisières supersoniques et hypersoniques.

Moins que 2021, mais beaucoup de projets

La MDA travaille actuellement sur un projet de capteur spatial hypersonique et balistique, en coopération avec l’US Space Force et la Space Development Agency. Le budget pour 2022 devra également inclure l’intercepteur de nouvelle génération, qui sera positionné en Alaska et en Californie, un système de défense contre les planeurs hypersoniques, et la production d’intercepteurs pour le THAAD. Sans oublier le missile anti-missile du système Aegis. 40 SM-3 Block IB et 8 SM-3 Block IIA seront prochainement déployés en Europe et sur des navires spécialement équipés.