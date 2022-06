Devenez lauréat de la bourse de la vocation du Tomato

Le Tomato : 300 personnalités de l'aéronautique et de l'espace

Le Tomato est une association aéronautique remontant à la Première Guerre mondiale, regroupant des pilotes et des ingénieurs. Objectif : se retrouver et se réunir pour travailler ensemble avec plus d’efficacité. Les remontées d’information étaient facilitées. Après la guerre, cette association prit une forme différente à savoir un déjeuner-rencontre fixé au 3ème vendredi de chaque mois. À présent, Le Tomato regroupe 300 membres recrutés par cooptation parmi les personnalités de l’aéronautique et de l’espace.

Une Bourse de la vocation

Depuis une trentaine d’années, l'Association a décidé d’aider des jeunes Pilotes ou Ingénieurs dans l’accomplissement de leur rêve en attribuant une bourse de la vocation. Pour être candidat, il faut remplir des critères. D'abord, avoir entre 20 et 26 ans au plus et être de nationalité française ou issu d’un pays de l’Union européenne. Pour un dossier « Pilote », il faut avoir les PPL-A+100hdv+ATPL théorique. Pour un dossier « Ingénieur », il faut avoir un Bac+3 appuyé par un projet professionnel cohérent dans le domaine aéronautique ou spatial. Tout dossier ne répondant pas à ses critères est systématiquement rejeté et compte comme une présentation. Or, chaque candidat a droit à deux présentations maximum.

Les dossiers sont à télécharger sur le site www.le-tomato.com , à remplir et à renvoyer entre le 1er et le 30 septembre 2022. Le comité de sélection se réunit en octobre pour étudier les dossiers écrits. Les candidats retenus sont ensuite convoqués pour un entretien courant novembre. La remise de la bourse aura lieu dans les Salons de l’aéro-club de France le 16 décembre 2022.

Les lauréats de 2021

• Camille Duchene : Pilote professionnelle, elle effectue de nombreux petits boulots pour réaliser son rêve. La Bourse va l’aider au financement de son IFR.

• Léa Humbert : Diplômée de l’UTC Compiègne, Léa remorque des planeurs l’été et pourra se lancer pleinement dans sa formation pratique début 2022 (CPL-IR).

• Romane Laglaive : Étudiante à l’EPF Sceaux, spécialité Aérospatial cursus Franco-Allemand, la Bourse permettra la réalisation de la première étape de sa

carrière professionnelle (CPL).

• Quentin Partaite : Elève Ingénieur à l’ENAC, spécialité télécommunications aérospatiales. Il s’orientera grâce à la Bourse vers un Master 1 Supaéro pour devenir

ingénieur spatial/mécanique orbitale.

• Dilan Portela Moreira : Élève-Ingénieur à l’ISAE-Supaéro, Dilan désire travailler dans le domaine des satellites d’exploration. La Bourse lui permettra de réaliser

son stage de fin d’études à la NASA.

• Jonathan Vincent : Pilote en formation pratique, il participe régulièrement aux compétitions internationales de voltige. La Bourse l’aidera à financer sa MCC.