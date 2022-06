Deuxième échec en quatre mois pour le microlanceur Astra Rocket 3.3

Au service de la Nasa

Pour sa septième mission depuis septembre 2020, le microlanceur Astra Rocket 3.3 de la startup américaine Astra Space (fondée fin 2016 à Alameda, en Californie) embarquait les deux premiers éléments de la constellation de la Nasa pour la surveillance météorologique, baptisée Tropics (Time-Resolved Observations of Precipitation structure and storm Intensity with a Constellation of Smallsats / Observations à résolution temporelle de la structure des précipitations et de l'intensité des tempêtes à l'aide d'une constellation de smallsats).

Développée par le laboratoire Lincoln du prestigieux Institut de technologie du Massachusetts (MIT), à Cambridge, cette constellation est constituée de six cubesats 3U (5,3 kg chacun), équipés de radiomètres à micro-ondes.

L’objectif est de mesurer la température et les précipitations dans les systèmes de tempêtes tropicales, avec des temps de revisite de moins d'une heure, depuis une orbite basse (550 km d’altitude pour une inclinaison de 29,75° par rapport à l’équateur).

Série noire

Hélas, le lanceur numéro de série LV0010 a été victime d’un arrêt prématuré du moteur de son étage supérieur, une dizaine de minutes après son décollage, intervenu le 12 juin à 17 h 42 UTC de la base militaire de Cape Canaveral, en Floride.

C’était le deuxième échec essuyé cette année par Astra Space, après celui du 10 février, qui compte désormais cinq échecs sur sept tentatives de lancements orbitaux.

Les rares succès ont été au rendez-vous le 20 novembre 2021 et le 15 mars dernier.

« Même si nous sommes déçus en ce moment, nous savons : il y a de la valeur à prendre des risques dans notre portefeuille scientifique global à la Nasa, car l'innovation est nécessaire pour que nous soyons à la pointe », a commenté sur son compte Twitter Thomas Zurbuchen, le toujours positif administrateur associé de la Nasa pour les sciences.