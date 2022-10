Deux missions institutionnelles de logistique sur orbite pour la startup francilienne Exotrail

Contrat à suivre

Dans le cadre du plan d’investissement France 2030, qui consacre 1 Md€ aux entreprises émergentes, la startup Exotrail (créée en 2017 à Palaiseau et aujourd’hui basée à Massy, en Essonne) vient d’être sélectionnée pour exécuter la première mission institutionnelle française de logistique sur orbite.

Le contrat, d’une valeur « de plusieurs millions d’euro », doit prochainement faire l’objet d’un contrat formel avec le Cnes.

Deux missions distinctes

Au moyen de son Spacevan, véhicule de transfert pour nano- et micro-satellites équipé de propulseurs à plasma (qui effectuera son vol inaugural en octobre 2023 à l’occasion d’un lancement partagé du Falcon 9 de SpaceX), il s’agira de démontrer l’année suivante son aptitude à effectuer des manœuvres de changement d’altitude et de plan sur orbite basse.

Une seconde mission, en 2025, devra déplacer un microsatellite institutionnel, depuis sa séparation du lanceur jusqu’à son orbite finale.

Satisfecit

« Ce contrat récompense autant le travail des équipes que notre ambition d’être un acteur de la logistique spatiale, portée depuis la fondation d’Exotrail, s’est réjoui son président et co-fondateur Jean-Luc Maria. C’est aujourd’hui un signal très clair pour nos clients : notre service spacedrop est fait pour ceux qui recherchent une solution capacitaire, flexible et compétitive de transport en orbites basse, moyenne, géostationnaire et au-delà. »