Deux membres d’équipage décèdent en plein vol sur deux vols distincts

Déroutement pour Gulf Air et retour à la base pour Envoy Air

Une triste semaine pour le monde de l'aviation civile et durant laquelle deux membres d'équipage sont décédés non pas sur le même vol mais lors de deux vols distincts. Le premier vol était assuré par la compagnie aérienne Gulf Air qui a dû se dérouter pour évacuer un membre d’équipage ayant subi une crise cardiaque, alors que le deuxième vol exploité par Envoy Air est revenu à son point de départ à la suite de la perte de connaissance d’un pilote. Les deux navigants ont été malheureusement déclarés morts à l’hôpital.

Décès d'un membre d'équipage sur le vol Gulf Air

Le 22 novembre 2022, lors du vol GF19 entre sa base au Bahreïn et l’aéroport de Paris-CDG, l’Airbus A321neo de Gulf Air a dû faire demi-tour en plein vol. L'avion a dû se poser en urgence à Ibril en Irak. L'avion est reparti et arrivé à Paris-CDG avec plus de trois heures de retard. Un membre du personnel de cabine a en effet subi une crise cardiaque en plein vol provoquant l'atterrissage d'urgence de l'Airbus A321neo de Gulf Air. Le navigant commercial a été pris en charge par les services médicaux irakiens, qui ont plus tard déclaré son décès depuis l'hôpital où il avait été transporté.

Le commandant de bord décède sur le vol Envoy Air 3556

Le 19 novembre 2022, le vol Envoy Air 3556 opérant pour American Airlines venait de décoller de Chicago-O’Hare à destination de Columbus-John Glenn, quand la tour de contrôle a reçu un appel du cockpit de l’Embraer 175 immatriculé N269NN. Le copilote du vol a déclaré une urgence médicale concernant le commandant de bord, exigeant la présence d'une ambulance à son arrivée. L'avion s'est posé à Chicago 37 minutes après le décollage, et le pilote a été évacué car "il était impossible de revenir à la porte d’embarquement en raison de sa position sur le siège". Peu de temps après son arrivé à l'hôpital, le pilote a été déclaré décédé. Sans détailler les causes du décès, le directeur des opérations d’Envoy Air, Ric Wilson, a précisé aux employés que la victime était en formation pour devenir commandant de bord.