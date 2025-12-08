Deux avions de chasse F-35 néerlandais mobilisés après la détection d'un drone

L'espace aérien des Pays-Bas a vu la détection d'un drone ce dimanche 7 décembre au matin. Deux F-35 en alerte de réaction rapide (QRA) ont décollé de Volkel pour intercepter l'aéronef. Ce dernier a par la suite quitté l'espace aérien et ne constituait pas une menace immédiate.
Poursuite des survols effectués par des drones. Cette fois-ci, le nouvel incident ne s'est pas produit en France, mais bien au Pays-Bas. Ce qui a motivé le décollage de deux avions de combat néerlandais dimanche matin -soit le 7 décembre 2025)- après la détection d'un drone dans l'espace aérien des Pays-Bas, a indiqué le ministère néerlandais de la Défense.
Deux F-35 ont décollé de la base militaire de Volkel (sud des Pays-Bas) dans le cadre d'une procédure d'"alerte de réaction rapide" ("Quick Reaction Alert"), généralement activée lorsqu'un appareil inconnu entre dans l'espace aérien. "L'objet inconnu était un drone. Il a quitté l'espace aérien et ne constituait pas une menace immédiate. Le trafic aérien n'a pas été perturbé", a indiqué le ministère dans un communiqué.
Les F-35 sont ensuite rentrés à Volkel. Les Pays-Bas et la Belgique assurent en alternance la défense de l'espace aérien des trois pays du Benelux. Depuis novembre et jusqu'en février prochain, la tâche est assurée par la Force aérienne néerlandaise (KLU), qui n'utilise plus que des F-35. La Belgique assume encore cette mission avec ses F-16.
Difficile de croire au hasard et à l'absence de responsabilité directe ou indirecte du compétiteur russe : après les camp de Mourmelon, et avant l'Ile Longue, la base aérienne 110 de Creil, qui héberge la Direction du renseignement militaire (DRM) et d'autres structures ultra-sensibles a été survolée à de multiples occasions par des drones de nuit.
