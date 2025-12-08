Deux avions de chasse F-35 néerlandais mobilisés après la détection d'un drone

Les Pays-Bas touchés par un survol de drone

Poursuite des survols effectués par des drones. Cette fois-ci, le nouvel incident ne s'est pas produit en France, mais bien au Pays-Bas. Ce qui a motivé le décollage de deux avions de combat néerlandais dimanche matin -soit le 7 décembre 2025)- après la détection d'un drone dans l'espace aérien des Pays-Bas, a indiqué le ministère néerlandais de la Défense.

Deux F-35 ont décollé

Deux F-35 ont décollé de la base militaire de Volkel (sud des Pays-Bas) dans le cadre d'une procédure d'"alerte de réaction rapide" ("Quick Reaction Alert"), généralement activée lorsqu'un appareil inconnu entre dans l'espace aérien. "L'objet inconnu était un drone. Il a quitté l'espace aérien et ne constituait pas une menace immédiate. Le trafic aérien n'a pas été perturbé", a indiqué le ministère dans un communiqué.

F-35 et F-16 assurent la défense de l'espace aérien du Benelux

Les F-35 sont ensuite rentrés à Volkel. Les Pays-Bas et la Belgique assurent en alternance la défense de l'espace aérien des trois pays du Benelux. Depuis novembre et jusqu'en février prochain, la tâche est assurée par la Force aérienne néerlandaise (KLU), qui n'utilise plus que des F-35. La Belgique assume encore cette mission avec ses F-16.