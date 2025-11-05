Remarquable travail de sélection et de restauration d’images

L’acteur-réalisateur-producteur-scénariste américain Tom Hanks (qui avait notamment joué l’astronaute Jim Lovell dans le film Apollo 13, sorti en 1995) est un grand passionné d’espace et du programme Apollo en particulier, pour avoir suivi en direct les premiers pas sur la Lune à l’âge de 13 ans.

C’est lui qui est à l’origine mais aussi l’un des auteurs et l’un des commentateurs (avec sa « voix » française habituelle) de ce spectacle immersif passionnant, produit par la société londonienne Lightroom, spécialiste du genre.

Ses équipes ont ici effectué un remarquable travail de sélection et de restauration d’images fixes et animées, projetées sur les 3 300 m² de l’Atelier des Lumières, une ancienne fonderie du 11e arrondissement de Paris réaménagée en 2018 en centre d’art numérique.

Hommage au passé et fenêtre sur l'avenir

Durant 50 minutes, les spectateurs de tous âges ressentent ainsi l’émerveillement, le courage et l’émotion de la conquête de la Lune, passée mais aussi future puisque les archives des missions Apollo sont entremêlées avec des témoignages des astronautes de la mission Artemis 2 qui doivent s’envoler l’an prochain vers la Lune, pour la première fois depuis 1972.

Un hommage au passé et une fenêtre sur l'avenir, portés par une musique dramatique à souhait – parfois trop forte – enregistrée pour l’occasion dans le mythique studio d’Abbey Road.

Mention spéciale aux sous-titres, intelligemment proposés en permanence, en français et en anglais.

« Destination Lune : un voyage immersif avec Tom Hanks »

Spectacle immersif à 360° de 50 minutes

Depuis le 24 septembre à l’Atelier des Lumières à Paris

Renseignements sur https://destinationlune.atelier-lumieres.com