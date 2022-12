Des systèmes antiaériens Patriot américains prochainement livrés en Ukraine ?

Vers une livraison ?

Cette information est très récente car elles est notamment relayée par l'agence de presse Associated Press , qui cite trois sources officielles anonymes, ainsi que par l'agence de presse Reuters , depuis le 13 décembre. Concrètement, la décision n'aurait pas encore été formellement prise mais l'option est désormais clairement avancée : deux sources du Pentagone ont confirmé que certains systèmes présents dans les stocks de l'US Army à l'étranger seraient potentiellement livrés aux Forces armées ukrainiennes. Une troisième source vient également confirmer le calendrier : si la décision est positive, elle sera probablement annoncée durant le courant de cette semaine.

Quelle version ?

La confirmation n'étant pas officielle, peu d'informations sont disponibles sur ces systèmes antiaériens longue portée stockés à l'étrangers. Toutefois, l'IISS (International Institute for Strategic Studies) annonce qu'en 2021, l'US Army comprenait un total de 480 lanceurs M902 ou M903 Patriot aux standards PAC-3 ou PAC-3 MSE et plus aucun lanceur aux standards PAC-2 (ou PAC-2 améliorés). La version PAC-3 MSE étant l'une des dernières versions du Patriot, l'éventuelle livraison concernerait donc des lanceurs aux standards PAC-3.

Pour rappel, le Patriot PAC-3 est mis en service en 2001 et utilise des missiles hit-to-kill très manœuvrables, permettant une meilleure performance contre les missiles de croisières, les avions ou encore les missiles balistiques tactiques. Contrairement au PAC-2, le PAC-3 permet au lanceur de transporter 16 missiles (4 pour le PAC-2). De manière générale, le MIM-104F (PAC-3) est une version améliorée du MIM-104C (PAC-2) et versions améliorées (PAC-2/GEM et PAC-2GEM+). Or, s'il s'agissait effectivement du PAC-2, il sera certes légèrement plus vieux mais il ne faut surtout pas oublier le rôle très important des batteries MIM-104C PAC-2 Patriot américaines durant les opérations Bouclier du Désert et Tempête du Désert au début des années 90. Ils ont joué un rôle décisif dans la protection des troupes aux sols mais aussi de zones stratégiques contre les missiles Scud irakiens.

Afin d'éviter d'autres hypothèses, cet article s'arrête ici. Dans le cas où une livraison de Patriot sera officiellement annoncée, un autre article avec les informations spécifiques au système donné aux Ukrainiens sera publié.