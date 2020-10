Des PME néo-aquitaines associées au projet d’étage réutilisable Themis

Préparation du futur

Le deuxième comité stratégique du partenariat entre la Région Nouvelle-Aquitaine et ArianeGroup s’est tenu le 9 octobre à Saint-Médard-en-Jalles, en présence d’Alain Rousset, président du Conseil régional, et André-Hubert Roussel, président exécutif d’ArianeGroup.

La réunion a été l’occasion d’annoncer l’engagement d’activité avec une dizaine de PME néo-aquitaines autour du projet Themis.

Themis est un démonstrateur de premier étage réutilisable très bas coût, basé sur le moteur oxygène liquide-méthane Prometheus (Precursor Reusable Oxygen METHan cost Effective Engine) développé par ArianeGroup.

Son étude du concept et le dossier de demande d’engagement lors de la Conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne, qui s’est tenue en novembre 2019 à Séville, ont été confiés à ArianeWorks, la plateforme d’accélération créée en février 2019 par le Cnes et ArianeGroup pour réfléchir sur les lanceurs européens du futur et favoriser les innovations de rupture.

Des acteurs économiques régionaux innovants

Parmi les PME mobilisées pour mener des études de faisabilité et de preuves de concept sur Themis figurent Delfox, Flying Whales, OliKrom, Shark Robotics et Touch Sensity.

Delfox (Mérignac - 33) s’active dans l’utilisation de l'intelligence artificielle en faveur de l’automatisation du traitement des données du lanceur

Flying Whales (Laruscade - 33) développe le dirigeable LCA60T pour le transport complexe

OliKrom (Pessac - 33) propose sur une peinture innovante qui caractérise les endommagements mécaniques en un coup d’œil

Shark Robotics (Aytré - 17) conçoit des robots pour les opérations de remise en sécurité de l’étage fusée

Touch Sensity (Mérignac - 33) œuvre pour la démonstration du suivi de santé matière de la surface des matériaux par une technologie non intrusive.