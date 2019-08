Des hélicoptères Bell pour la République Tchèque

Le ministère de la défense de République Tchèque a annoncé qu'il souhaitait acquérir douze hélicoptères, produits par Bell Helicopter, pour ses forces aériennes. Prague veut ainsi se doter de huit plateformes UH-1Y Venom et de quatre voilures tournantes AH-1Z Viper. Ce contrat, qui s'il se concrétise prendra la forme d'une FMS, est estimé par la République Tchèque de 14,5 Md de couronnes, soit environ 562 M€.

La République Tchèque espère pouvoir rapidement finaliser ce contrat, idéalement d'ici à la fin de l'année. « Les livraisons devraient commencer en 2023 », a déclaré le Premier ministre tchèque le 22 août dernier. La commande de ces plateformes répond à un besoin de modernisation des forces armées tchèques. Les hélicoptères UH-1Y et AH-1Z viendront ainsi remplacer les flottes de Mi-24 et Mi-35 actuellement en service, et constituées respectivement de 7 et 10 appareils. Ils seront employés pour la conduite d'opération de « soutien au feu des forces terrestres, de transport des soldats et de transport de blessés », détaille le Ministère de la Défense tchèque.