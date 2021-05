Des fusils et des drones pour la Géorgie

Effet d'annonce

Le ministre géorgien de la défense a déclaré au Parlement que le fusil d’assaut M4 sera produit en Géorgie, dans le cadre d’une joint-venture avec la société israélienne Delta, à partir de fin 2021. Pour la production de drones tactiques, les autorités seraient également en négociation avec des sociétés polonaises, sud-africaines et israéliennes ainsi et d'autres issues des pays membres de l’OTAN . Les premiers drones seraient prêts à partir de 2022. Au regard des délais nécessaires aux industriels de renom pour un tel projet, cette déclaration relève donc plus de l'effet d'annonce.

Quel drone ?

Toutefois à partir de 2015, Tbilissi a produit sous licence les petits drones tactiques SWAN III catapultables d'une autonomie de 8h et conçus par la société estonienne ELI. Lors du conflit avec la Russie, la Géorgie avait mené des opérations de reconnaissance en utilisant le drone Hermes 450 d'Elbit Systems. Mais une rumeur persistante avaient alors circulé prétendant que les israéliens avaient transmis les codes des liaisons de données des Hermes pour sécuriser la vente de drones Searcher à Moscou. Un contrat qui s'est en effet concrétisé par deux batch signés en 2011 et en 2015.

Projet T-31 de TAM

Dévoilé en février dernier, le « projet T-31 » est mené par l'usine aéronautique de Tbilissi TAM Management qui gère également la modernisation des Su-25. Il s'agit d'un moto-planeur doté d'un Satcom qui se situerait en termes de performances entre le Bayraktar TB2 et le MQ-9 Reaper. Dédié à des missions ISR ou armées il peut emporter 4 missiles antichars ou bombes planantes via 4 points d'emports. La presse indiquait en février dernier que TAM était en négociations avec C&C (Canada), Leonardo (Italie) et Paramount (Afrique du Sud) pour la charge optronique; et avec Debicon (Belgique) pour l’avionique. Le moteur de l’appareil est le Rotax 915 produit en Autriche et qui vient d'équiper récemment le drone MALE HERON MKII d'IAI. L’autonomie de vol en mission de reconnaissance pourrait atteindre 72 heures avec des réservoirs de carburant supplémentaires, ou 24 heures avec 350 kg d’armement. Son altitude serait de 6000 m maximum. Les « T-31 » seront assemblés à l’usine aéronautique de Tbilissi.