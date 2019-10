Des F-35 rejoignent l’Islande

Pour la première fois au sein de l’OTAN, des avions de cinquième génération F-35 participent à une mission de police du ciel. Six F-35 italiens sont ainsi déployés en Islande pour une durée de trois semaines, jusqu’à la fin du mois d’octobre. Les appareils sont stationnés sur la base aérienne de Keflavik.

Dans un premier temps, les F-35 italiens ont conduit des vols de familiarisation et des essais afin de recevoir une certification leur permettant de conduire cette mission de police du ciel. Les F-35 mèneront principalement des vols routiniers et des exercices afin de soutenir l’Islande et dissuader les intrusions dans l’espace aérien islandais.