Des F-18 Hornet australiens également livrés en Ukraine ?

Depuis la mise à la retraite en 2021, l'Australie cherche à vendre ses derniers F/A-18A/B Hornet. Entre les avions crashés, conservés dans des musées et ceux déjà vendus, 38 appareils seraient encore disponibles. Or, d'après le journal australien The Australian Financial Review, l'Ukraine et l'Australie seraient en train de discuter pour une éventuelle livraison. Les F-18 australiens sont des Hornet de première génération mais ont été fortement améliorés, modernisés et revus structurellement entre 1999 et 2010.