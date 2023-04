Des Eurofighters Typhoons britanniques et allemands interceptent trois avions militaires russes au-dessus de la mer Baltique

Une interception conjointe des chasseurs Typhoons des forces aériennes allemande et britannique Des Eurofighter Typhoons de l'escadron IX (B) de la RAF et de la 71e Escadre «Richtofen» de l'armée de l'air allemande ont été mobilisés afin d’identifier trois aéronefs non identifiés volant au dessus de la Mer Baltique. Les deux forces aériennes opèrent actuellement dans le cadre de l'opération de police aérienne de l’OTAN en Mer Baltique (NATO’s Baltic Air Policing Mission) Azotize qui a débuté en mars 2023. Son objectif est la protection du flanc est de la frontière de l’OTAN. C’est le second déploiement de ce genre pour les Typhoons de la RAF en Europe de l’Est. Ils avaient précédemment été envoyés en Roumanie au mois de mars 2022 dans le cadre de l’opération Biloxi. La Royal Air Force et l'armée de l'air allemande, toutes deux équipées de chasseurs Typhoons, opèrent dans le cadre de l’opération Azotize depuis la base aérienne d'Amari en Estonie en tant que force combinée. Cette interception est la cinquième effectuée conjointement par les nations.

L'avion de reconnaissance et de renseignement d'origine électromagnétique Iliouchine IL-20 escorté par un chasseur Typhoon dans le cadre de l'opération Azotize. © Royal Air Force Fermer

Deux chasseurs Su-27 et un avion de renseignement IL-20 russes aux abords de l’OTAN Les trois appareils se sont révélés être un quadrimoteur Iliouchine IL-20 (Code OTAN « Coot-A »), un avion de reconnaissance et de renseignement d'origine électromagnétique (SIGINT). Il était escorté par deux Su-27, des avions de chasse monoplaces russes, équipés de deux turboréacteurs et connus sous la dénomination OTAN « Flankers ». Ils possèdent un rayon d’action de 1800 km et peuvent emporter une charge utile de 6 000 kg. Ils sont par ailleurs dotés de 10 points d’emports pour des roquettes et des missiles.

Les Eurofighters Typhoons de la Royal Air Force interviennent dans le cadre de l'opération de police aérienne de l'OTAN Azotize. © Royal Air Force Fermer