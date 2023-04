Des pilotes de Su-25 biélorusses formés à l'emploi des armes nucléaires en Russie

Le mois dernier, Vladimir Poutine prévoyait de placer certaines de ses armes nucléaires tactiques (TNW) sur le territoire biélorusse et annonçait ainsi que la construction d'installations de stockage pour les TNW en Biélorussie serait achevée d'ici le 1er juillet 2023. Le Traité d'Union entre la Biélorussie et la Russie, qui lie les deux pays, prévoit en effet des liens étroits tant militaires qu'économiques et politiques entre les deux pays. D'abord l'un des points de départ de l'offensive en Ukraine pour l'armée russe de février 2022, le pays continue d'en accueillir des troupes sur son territoire.

Le Frogfoot, le porteur des armes nucléaires tactiques en Biélorussie

Le Su-25, est un avion à réaction bimoteur subsonique équipé d'un canon de 30 mm GSh-30-2 et d'une capacité d'emport de plus de 4 tonnes de munitions. Il peut emporter des bombes, des roquettes ainsi que des missiles de type air-air et air-sol. Introduit au sein des forces soviétiques en 1981, son rayon d'action est de 650 km et sa vitesse maximale de 975 km/h. La Biélorussie serait en possession de 68 de ces appareils, mais il n'y a pas d'indications sur le nombre d'appareils adaptés au port d'armes tactiques. La Russie, de son côté, en possédait près de 200 avant le début du conflit au sein des forces aérospatiales russes (VKS), mais en aurait perdu 30 selon le site Oryx.