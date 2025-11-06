Des drones survolent une base avec des armes nucléaires et des aéroports : la Belgique a fermé son espace aérien sans pouvoir les abattre !
Des drones survolent une base avec des armes nucléaires et des aéroports : la Belgique a fermé son espace aérien sans pouvoir les abattre !
© Thales
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 06 novembre 2025 à 06:00

3549 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Des drones survolent une base avec des armes nucléaires et des aéroports : la Belgique a fermé son espace aérien sans pouvoir les abattre !

Des mini-drones ont survolé des aéroports et bases militaires belges, en ce compris la très stratégique base aérienne de Kleine-Brogel, pouvant stocker des bombes nucléaires B61. Aujourd’hui, le brouillage n’est plus la solution pour neutraliser un drone. Il faut pouvoir le détecter mais aussi être capable de le détruire : mitrailleuses, canons antiaériens fixes ou mobiles, roquettes et éventuellement armes à énergie dirigée… sans compter les radars, nécessaires pour guider les différents effecteurs. Or, ces moyens manquent cruellement aux Forces armées belges.

Des drones au-dessus d'une base stratégique

Dans le tweet ci-dessous, Theo Francken (@FranckenTheo), ministre de la Défense belge (équivalent au MinArm en France), a confirmé que trois signalements de drones avaient été enregistrés au-dessus de la base aérienne belge de Kleine-Brogel (Limbourg, Belgique) dans la soirée du 1er novembre.

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
La Commission Européenne dévoile un plan d'investissement pour développer les SAF dans l'aérien et le maritime
Avion décarboné

La Commission Européenne dévoile un plan d'investissement pour développer les SAF dans l'aérien et le maritime

Les mesures prises dans le cadre de ce plan devrai ...

Airbus livre son premier A400M à la défense indonésienne
Défense

Airbus livre son premier A400M à la défense indonésienne

L’Indonésie devient le 10ème opérateur d’A400M dans le monde. Le premier des deux appareils commandés a été livré le 3 novembre, le second le rejoindra en 2026. Les appareils serviront à la modernisat ...

Station spatiale chinoise : un vaisseau heurté en pleine relève
Espace

Station spatiale chinoise : un vaisseau heurté en pleine relève

Incident en orbite ? La branche de l’agence spatiale chinoise dédiée aux vols habités a annoncé reporter le retour de trois de ses astronautes suite à la suspicion de l’impact d’un débris spatial sur ...

Gaétan Powis
Gaétan Powis
06/11/2025 06:00
3549 mots

Défense

Des drones survolent une base avec des armes nucléaires et des aéroports : la Belgique a fermé son espace aérien sans pouvoir les abattre !

Des mini-drones ont survolé des aéroports et bases militaires belges, en ce compris la très stratégique base aérienne de Kleine-Brogel, pouvant stocker des bombes nucléaires B61. Aujourd’hui, le brouillage n’est plus la solution pour neutraliser un drone. Il faut pouvoir le détecter mais aussi être capable de le détruire : mitrailleuses, canons antiaériens fixes ou mobiles, roquettes et éventuellement armes à énergie dirigée… sans compter les radars, nécessaires pour guider les différents effecteurs. Or, ces moyens manquent cruellement aux Forces armées belges.

Des drones survolent une base avec des armes nucléaires et des aéroports : la Belgique a fermé son espace aérien sans pouvoir les abattre !
Des drones survolent une base avec des armes nucléaires et des aéroports : la Belgique a fermé son espace aérien sans pouvoir les abattre !

Des drones au-dessus d'une base stratégique

Dans le tweet ci-dessous, Theo Francken (@FranckenTheo), ministre de la Défense belge (équivalent au MinArm en France), a confirmé que trois signalements de drones avaient été enregistrés au-dessus de la base aérienne belge de Kleine-Brogel (Limbourg, Belgique) dans la soirée du 1er novembre. Le ministre a annoncé que des moyens avaient été déployés

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

La Commission Européenne dévoile un plan d'investissement pour développer les SAF dans l'aérien et le maritime
Avion décarboné

La Commission Européenne dévoile un plan d'investissement pour développer les SAF dans l'aérien et le maritime
Airbus livre son premier A400M à la défense indonésienne
Défense

Airbus livre son premier A400M à la défense indonésienne
Station spatiale chinoise : un vaisseau heurté en pleine relève
Espace

Station spatiale chinoise : un vaisseau heurté en pleine relève