Des drones survolent une base avec des armes nucléaires et des aéroports : la Belgique a fermé son espace aérien sans pouvoir les abattre !

Des mini-drones ont survolé des aéroports et bases militaires belges, en ce compris la très stratégique base aérienne de Kleine-Brogel, pouvant stocker des bombes nucléaires B61. Aujourd'hui, le brouillage n'est plus la solution pour neutraliser un drone. Il faut pouvoir le détecter mais aussi être capable de le détruire : mitrailleuses, canons antiaériens fixes ou mobiles, roquettes et éventuellement armes à énergie dirigée… sans compter les radars, nécessaires pour guider les différents effecteurs. Or, ces moyens manquent cruellement aux Forces armées belges.
Dans le tweet ci-dessous, Theo Francken (@FranckenTheo), ministre de la Défense belge (équivalent au MinArm en France), a confirmé que trois signalements de drones avaient été enregistrés au-dessus de la base aérienne belge de Kleine-Brogel (Limbourg, Belgique) dans la soirée du 1er novembre.
Des mini-drones ont survolé des aéroports et bases militaires belges, en ce compris la très stratégique base aérienne de Kleine-Brogel, pouvant stocker des bombes nucléaires B61. Aujourd’hui, le brouillage n’est plus la solution pour neutraliser un drone. Il faut pouvoir le détecter mais aussi être capable de le détruire : mitrailleuses, canons antiaériens fixes ou mobiles, roquettes et éventuellement armes à énergie dirigée… sans compter les radars, nécessaires pour guider les différents effecteurs. Or, ces moyens manquent cruellement aux Forces armées belges.
Dans le tweet ci-dessous, Theo Francken (@FranckenTheo), ministre de la Défense belge (équivalent au MinArm en France), a confirmé que trois signalements de drones avaient été enregistrés au-dessus de la base aérienne belge de Kleine-Brogel (Limbourg, Belgique) dans la soirée du 1er novembre. Le ministre a annoncé que des moyens avaient été déployés
