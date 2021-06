Des Dassault Rafale en Turquie ?

Axe Doha-Ankara :

Selon plusieurs sources concordantes, la Turquie vient d’accorder le droit au Qatar de délocaliser jusqu’à 36 appareils militaires sur différentes bases aériennes en Turquie. Initié sous fond de tensions diplomatiques, cet accord est censé améliorer la préparation des pilotes de la jeune Qatar Air Force (QAF), pourtant déjà endurcis par son intervention libyenne en 2011.

Protection de la Coupe du Monde :

Ce partenariat sera automatiquement renouvelé sauf désaccord à la suite d’une première étape de cinq années. Ainsi jusqu’à 250 militaires Qataris pourront être stationnés en permanence, les frais de gîte, de maintenance seront intégralement pris en charge par l'Émirat. L’accord stipule également qu’en cas de demande de la Turquie, les avions qataris pourraient transporter des munitions, du personnel et de l’aide humanitaire turcs à l’intérieur et à l’extérieur de la Turquie, ce qui démontre que l’accord ne se limite pas à la formation. Rappelons que la Turquie déploie plus de 3 000 soldats au Qatar et qu’elle assurera la sécurité de la Coupe du Monde en 2022, ce qui n’est pas du goût de ses voisins comme l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis.

Question de sécurité :

Afin de permettre aux appareils qataris d’évoluer facilement dans l’espace aérien turc, ils seront dotés de permis et de numéros de vols diplomatiques. La principale interrogation porte sur le matériel qui sera déployé, en effet, au vu des risques d’espionnage, la QAF pourrait être obligée de demander aux nations fabricantes l’autorisation de déployer leurs appareils en Turquie et d’y autoriser l’emport de pilotes turcs en place arrière, comme l’accord le prévoit, ce qui risque de ne pas être au gout de la France (Mirage 2000, Rafale) et des Etats-Unis (F-15QA, C-17, C-130J-30).