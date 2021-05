Des commandos orientent les capteurs d'un Predator avec une tablette

General Atomics séduit à nouveau le COS

General Atomics Aeronautical Systems a informé la presse que lors d’essais réalisés sur la base de Yuma en Arizona, un JTAC a pu orienter et contrôler les paramètres de vol d’un drone MQ-1C Predator en guidant ses capteurs vers une cible. Cette innovation préfigure donc une nouvelle vision de l’appui-aérien rapproché, et déjà les Commandos Parachutistes de l'Air (CPA) du COS chercheraient à évaluer cette technologie.

Close Air Support depuis une tablette

Ce test a impliqué un JTAC des forces spéciales américaines, qui disposait pour l'occasion d’une tablette Android ATAK et d’une radio TrellisWare TW-950 TSM. Ces équipements lui ont permis de contrôler à distance la boule électro-optique EO/IR du « Gray Eagle » et de désigner une cible, dès lors l’appareil s’est automatiquement dirigé vers celle-ci tandis que le JTAC effectuait un appui-feu numérique à l'aide de sa tablette. Lancé depuis septembre 2019 et conduit par l'AFLR (Air Force Laboratory Research), ce type de système pourrait être déployé systématiquement au profit des unités isolées. Ce procédé novateur augmente la rapidité d’intervention et diminue le risque de dommages collatéraux tout en augmentant la fusion « homme-machine ». General Atomics assure par ailleurs que ce type de partage de données ne provoque pas de brèches cyber. En 2002, L3com avait révolutionné le Close Air Support en permettant à un opérateur de visualiser le retour vidéo d'une plateforme aérienne au travers d'un ROVER, afin de mieux appréhender son environnement opératif, tout en fournissant aux pilotes la géolocalisation d'une cible pour réduire considérablement le temps de traitement d'un objectif. Un atout critique lors des scénarios d'embuscade ou du ciblage d'opportunité. Ce dispositif avait été déployé en Afghanistan sur les Mirage 2000D de l'Armée de l'Air dés 2009.

Oculus

Dans le même temps, HTX Labs va fournir sa plateforme EMPACT à l'US Air Force pour la préparation opérationnelle des pilotes de drones. Basé sur le concept de réalité virtuelle, EMPACT va permettre d’entraîner les personnels aux opérations de base (échanges radio, surveillance et correction de la trajectoire…) en dehors de tout simulateur et sur n'importe quel terminal équipé d'un casque de réalité virtuelle de type Oculus. Proposant des contenus immersifs et créatifs sur des téléphones, tablettes, ordinateurs sécurisés, EMPACT va améliorer la formation des équipages avec des mises à jour constantes.