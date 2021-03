Des avions de contre-insurrection Super Tucano pour le Portugal ?

Super Tucano pour la FAP ?

Selon plusieurs sources concordantes, la FAP (Força Aérea Portuguesa) serait sur le point d’acheter des EMB 314 Super-Tucano auprès du constructeur brésilien Embraer. En effet, ce turbopropulseur est candidat pour remplacer l’Alphajet qui a été retiré du service en 2018. La FAP cherche depuis un aéronef capable d'entraîner ses futurs pilotes, mais aussi de soutenir ses opérations militaires au profit des Nations-Unies. Si cette vente est finalisée, le Portugal deviendrait le premier opérateur européen et otanien du Super Tucano.

Des arguments de choix

Cette acquisition serait due non seulement aux qualités opérationnelles de l'appareil, mais aussi aux aspects politico-industriels qui lient le Portugal au Brésil. En effet, le Super Tucano a effectué plusieurs démonstrations officielles ces dernières années, qui ont impressionné l’état-major de la FAP. Mais surtout, son constructeur Embraer est l'actionnaire majoritaire du groupe aérospatial portugais OGMA spécialisé dans le MCO, et qui possède une usine à Évora dédiée notamment à la production d'aérostructures pour le C-390 Millenium. Un appareil acheté par Lisbonne à 5 exemplaires au détriment de l’A400M. Enfin, au-delà des liens historiques entre ces deux nations, le Portugal a toujours soutenu la montée en puissance d’Embraer qui emploie de très nombreux ingénieurs portugais.

Contre-Insurrection

Successeur légitime de l’EMB 312 Tucano, l'EMB 314 Super Tucano est un turbopropulseur mono ou biplace spécialisé dans les opérations COIN (COntre-INsurrection). Lourdement armé, il est équipé de 2 mitrailleuses 12,7mm M3P dans ses ailes, et de 5 points d’emports qui lui permettent de disposer de 1500 kilos de charges utiles (missiles air-air, roquettes, bombes guidées, réservoirs supplémentaires). Appareil moderne, il dispose d'un HUD, d'un FLIR AN/AAQ-22 SAFIRE sous le fuselage, d'une manette HOTAS, d'un système de navigation TCAS (Traffic Collision Avoidance Systems), d'un GPS, de deux écrans multifonctions 6X8 et de sièges éjectables Martin-Baker Mark 10 LCX zéro-zéro. Son cockpit est compatible avec des JVN (jumelles de vision nocturne) et dispose d'un système OBOGS. Sa cellule peut supporter des facteurs de charge compris entre 7 G et -3,5G. Conçu pour opérer dans des conditions difficiles, le Super Tucano est un appareil idéal pour le CAS (Close Air Support) et la lutte anti-guérilla. Depuis son lancement, il a été commandé à plus de 220 exemplaires par 16 nations différentes, et se pose comme le concurrent direct de l'AT6-E Wolwerine du groupe américain Textron.