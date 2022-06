Des avions de chasse chinois ont mené des manoeuvres d’intimidation contre des pilotes canadiens

Tensions dans le cadre d’une mission de l’OTAN

L’information a été rendue publique après le retour du CP-140 d’une mission d’un mois dans cette région du nord de l’Océan Pacifique. L’Aviation royale canadienne participe au programme de surveillance de la Corée du Nord par l’OTAN, dans le cadre de la mission Enforcement coordination cell (ECC), dont le but est de faire appliquer l’embargo contre le régime de Pyongyang. Le Canada créait en avril 2019 l’opération NEON, engageant régulièrement des patrouilles menées à bord d'un CP-140 Aurora, dont le personnel est basé à Kadena, au Japon. L’opération NEON a pour objectif d’observer les flux maritimes dans les eaux internationales pour déceler de potentiels transits illicites, qui pourraient profiter à la Corée du Nord.

Ces provocations répétées risquent d’accroitre les tensions entre l’OTAN et la Chine. En 2001, un évènement similaire avait provoqué une grave crise diplomatique entre les États-Unis et la République Populaire. Un avion EP-3 de la Navy avait été percuté par un chasseur Shenyang J-8 chinois, dont le pilote a été tué lors de la collision. L’équipage américain, contraint d’atterrir sur l’île chinoise d’Hainan, était alors arrêté et détenu par les autorités durant plusieurs jours.



L’Empire du Milieu maintient une posture belliqueuse à l’encontre de Taïwan et agressive dans le nord de l’Océan Pacifique, tout en jouant l’ambiguïté concernant l’invasion russe de l’Ukraine, alimentant la crainte des pays occidentaux d’un envenimement des relations diplomatiques. Le gouvernement canadien a déclaré avoir pris contact avec la diplomatie chinoise. Pour l’heure, le gouvernement de Xi Jinping n’a toujours pas officiellement réagi.