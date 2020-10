Des astronautes européens autour de la Lune

Equipements clés européens

Jan Woerner, le directeur général de l’Agence spatiale européenne, et Jim Bridenstine, l’administrateur de la Nasa, ont signé (à distance) le 27 octobre un protocole d’entente formalisant le partenariat entre les deux agences pour le projet de station LOP-Gateway, dont l’assemblage autour de la Lune doit démarrer en 2024.

Cet accord confirme d’une part l’engagement des Européens à fournir des équipements clés pour le programme Artemis : au moins deux modules de service ESM (European Service Module), qui équiperont le véhicule de transport d’astronautes Orion de la Nasa, le module de communication et de ravitaillement Esprit, et le module d’habitation longue durée I-Hab.

La construction des modules ESM a été confiée à Airbus Defence and Space, tandis que Thales Alenia Space se charge des modules Esprit et I-Hab.

Trois sièges garantis

D’autre part, l’accord marque l’engagement formel de la Nasa d’embarquer des astronautes européens lors de trois missions Artemis autour de la Lune.

« L’exploration durable de l’espace requiert des efforts coordonnés, internationaux, et l’Europe a prouvé [avec sa participation à la Station spatiale internationale depuis vingt ans] qu’elle était un partenaire solide et fiable, a déclaré Jan Woerner. Ce protocole d’entente marque un point critique dans la trajectoire de l’Europe : il confirme que nous prenons le chemin de la Lune, pas seulement par le biais d’équipements et de technologies, mais bien de personnes. »