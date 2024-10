Des astronautes à la rencontre de jeunes en Belgique

Invités de marque

L’Euro Space Center (situé près de Libin, dans les Ardennes belges), le seul endroit en Europe où l’on peut s’entraîner comme un astronaute depuis 1991, accueillait cette année encore une délégation d’astronautes internationaux dans le cadre de la World Space Week 2024 et de la Belgian Space Week 2004, organisée avec la Mars Society Belgium.

Se sont ainsi retrouvés quatre vétérans des vols spatiaux habités, en présence de plus de 500 scolaires francophones et néerlandophones (profitant d’une traduction simultanée) et de Valérie Glatigny, ministre francophone de l'Éducation et de l'Enseignement de promotion sociale et vice-présidente du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : Anna Fisher (membre de la première sélection féminine de la Nasa de janvier 1978, première maman de l’espace en novembre 1984), Dumitru-Dorin Prunariu (premier Roumain de l’espace, en mai 1981) et Franz Viehböck (premier Autrichien de l’espace, en octobre 1991), accompagnés par Vladimir Pletser (candidat astronaute belge et ancien responsable des vols paraboliques de l’Agence spatiale européenne).

À la rencontre des jeunes de Wallonie et de Bruxelles

Du 6 au 9 octobre, le quatuor sillonne la Wallonie et Bruxelles, donnant des conférences dans les établissements scolaires et les universités (HEPL, ULB, UCLouvain, UNamur), régulièrement accompagné par Dirk Frimout (premier Belge de l’espace, en mars-avril 1992),

Chacun partage son parcours, son entraînement et son expérience autour de la Terre à l’époque des débuts de la navette spatiale américaine ou des stations orbitales soviétiques Saliout et Mir.

À l’Euro Space Center, les jeunes se sont montrés particulièrement intéressés et attentifs, réservant un formidable accueil aux invités d’honneur du jour… ainsi qu’à Dirk Frimout, arrivé en cours de séance et véritablement acclamé.

En octobre 2022, à l’occasion d’une édition précédente de la Belgian Space Week, nous avions pu rencontrer Charlie Bolden, ancien astronaute américain et ancien administrateur de la Nasa.