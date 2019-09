Des AH-6i pour la Thaïlande

Le département d'Etat américain a donné son accord pour la vente d'hélicoptères d'attaque et de reconnaissance AH-6i. Cette FMS (foreign military sale), qui doit encore être approuvée par la Congrès, porte sur huit hélicoptères, 50 missiles Hellfire ainsi que sur les équipements et services associés. Elle est actuellement estimée à 400 M$.

Ces hélicoptères AH-6i permettront à la Royal Thai Army (armée royale thaïlandaise) de renforcer ses capacités d'attaques et de frappes air-sol. Ils seront notamment employés pour la conduite de missions de sécurité intérieure et mèneront des opérations en soutien des forces spéciales, de l'infanterie et des gardes-cotes. L'acquisition de ces appareils participent par ailleurs à un effort de modernisation. Les AH-6i viendront ainsi remplacer les sept AH-1F Cobra actuellement en service.