Des activistes allemands endommagent un Cessna avec de la peinture orange

Quels appareils militaires voleront au Bourget 23 ?

La 54ème édition du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace aura lieu du 19 au 25 juin. Cette année, de nombreux appareils seront visibles en vol avec notamment un C-390 Millenium, la majorité des ambassadeurs de l'Armée de l'Air et de l'Espace et même cinq avions de combat durant les journées grand public, en plus des autres avions actifs et ancêtres. A noter également la venue d'un B-1 Lancer de l'USAF pour une présentation statique... uniquement pendant les journées grand public !