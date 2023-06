Dernier vol d’Ariane 5 : pas de lancement avant la fin du mois

Trois lignes « pyro » en défaut

Un défaut sur des lignes pyrotechniques redondantes d’Ariane 5 a été identifié par un sous-traitant d’ArianeGroup, qui travaillait sur un autre programme, a entraîné des vérifications sur le lanceur qui s’apprêtait à rejoindre son pas de tir le 14 juin au Centre spatial guyanais, à la veille d’une ultime mission (VA261).

Ces lignes permettent de séparer et d’éloigner les étages d’accélération de l’étage principal après deux minutes de vol.

Les tests ne s’avérant pas « suffisamment francs », selon l’expression de Stéphane Israël, le président exécutif d’Arianespace, la décision a été prise de reporter le lancement, et donc de ne pas procéder au roulage du lanceur vers son ensemble de lancement ELA-4.

« C’est ce que l’on appelle un fait technique en production », nous explique Stéphane Israël le lendemain du report.

Une nouvelle date de lancement sera communiquée en fin de mois.

Pas de pression inutile

Le scénario nominal prévoit que les opérations de remplacement des trois lignes de production à l’origine de l’alerte soient menées au Bâtiment d’Assemblage Final (BAF), ce qui permet de conserver les satellites à l’intérieur de leur coiffe.

Dans ce cas, « c’est une histoire de semaines et pas de jours », nous confie Stéphane Israël, ce qui autoriserait une reprise de la campagne au début du mois de juillet.

Et le patron d’Arianespace d’ajouter : « Ce n’est pas la première fois que cela arrive et c’est un exemple de la robustesse et de la fiabilité d’Ariane 5.

Notre philosophie est de conserver toutes les redondances disponibles, et nous ne voulons pas dévier d’un millimètre de cette philosophie.

La dernière chose à faire, la plus stupide, serait de mettre la pression aux équipes, parce que c’est la dernière mission.

Jusqu’à la fin d’Ariane 5, nous nous cantonnerons à cette philosophie. »