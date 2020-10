Dernier essai crucial du moteur P120C en Guyane

Le plus gros moteur de sa catégorie

Hier, un peu avant 15h30 UTC (12h30, heure de Guyane), s’est déroulé depuis le Centre spatial guyanais le dernier essai de qualification du moteur P120C

Développé pour le compte de l’Agence spatiale européenne par Europropulsion, coentreprise à 50/50 entre ArianeGroup et Avio, le P120C mesure 13,5 mètres de long pour 3,4 mètres de diamètre et contient 142 tonnes de propergol solide : c’est le plus gros moteur à propergol solide bobiné construit d’une seule pièce au monde.

Il équipera à la fois les lanceurs Ariane 6 (pour leurs accélérateurs latéraux – deux pour Ariane 62 et quatre pour Ariane 64) et Vega C (pour le premier étage), dont les vols inauguraux sont attendus l’an prochain.

Deux essais au banc avaient déjà été menés, les 16 juillet 2018 (dit « DM », pour Demonstration Motor) et 28 janvier 2019 (« QM1 », pour Qualification Motor 1), et couronnés de succès.

Performances conformes aux attentes

Effectué en configuration Ariane 6, le troisième essai du P120C, dit « QM2 » (Qualification Motor 2), a été mené sur le BEAP (Banc d’essai des accélérateurs à poudre) du Cnes, situé à 5 km au sud de la zone de lancement Vega (ZLV).

Il a duré 130 secondes, le moteur développant une poussée de 4 500 kN, avec une impulsion spécifique de 278,5 secondes.

Selon l’ESA, « aucune anomalie n’a été détectée et, d’après les premières données enregistrées, les performances sont conformes à celles attendues. »

L’analyse complète des données et l’inspection de tous les composants du moteur permettront de valider sa qualification définitive.

Vidéo de l’essai disponible sur www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2020/10/P120C_motor_configured_for_Ariane_6_is_test_fired#.X366brgmVFI.link