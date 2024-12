© Derichebourg Aeronautics Services en pleine croissance

A tous les niveaux de la chaîne de production

De l'ingénierie de conception à la livraison des avions, de la préparation des gammes au support technique en passant par l'inspection qualité et la gestion de navigabilité, la société haut-garonnaise Derichebourg Aeronautics Services intervient à tous les niveaux de la chaîne de production. Entité de Derichebourg Multiservices devenue branche d'Elior Group depuis le rapprochement entre les deux groupes intervenu en 2023, l'entreprise de Blagnac - si elle travaille également pour Boeing, Comac, Bombardier et Embraer - réalise 85 % de son activité globale auprès d'Airbus, toutes filiales confondues.

"Nous sommes présents en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Canada et en Chine, sur tous les programmes, et déployons des solutions à la fois en production, en manufacturing engineering et en design engineering", indique Pascal Lannette, président de la société de 1 900 salariés, qui n'oublie pas les activités stratégiques de logistique et de contrôle qualité. "Début 2025, nous allons par ailleurs ouvrir notre propre bureau d'études en Inde, qui sera à terme doté d'une cinquantaine de salariés".

Une dynamique qui s'inscrit dans un contexte de croissance pour l'entreprise qui, après le trou d'air lié au Covid-19, a progressivement retrouvé des couleurs, jusqu'à dépasser même son niveau d'activité d'avant-crise. "En 2023, nous avons enregistré 150 M€ de chiffre d'affaires, contre 155 M€ en 2019", explique Pascal Lannette. "Et cette année, nous devrions atteindre le cap des 170 M€". Liée au "ramp up" airbusien, Derichebourg Aeronautics Services l'est naturellement.

Miser sur la formation

"Nos principaux contrats sont corrélés au nombre d'avions livrés par Airbus ", résume le dirigeant, qui observe les difficultés rencontrées actuellement par la supply chain avec l’œil de l'expérience", confie-t-il. "Nous nous étions mis en ordre de marche pour suivre les cadences annoncées et étions en capacité de le faire. Mais dès mars dernier, lorsque nous avons compris que la supply chain ne suivrait pas, nous avons freiné, tout en maintenant nos investissements et en conservant notre rentabilité".

Réaffectant une partie de ses équipes en soutien aux fournisseurs de rang 2, la société, qui a recruté 350 personnes en 2024, a par ailleurs "mis le paquet sur la formation, en particulier celle des managers opérationnels, ce qui était stratégique après le turnover du Covid ", glisse Pascal Lannette. Une feuille de route que Derichebourg Aeronautics Services va poursuivre l'an prochain. Avec dans le viseur des ambitions renouvelées, pour l'entreprise comme pour son écosystème.

Pour répondre à ses propres besoins, mais aussi à ceux de tiers, sur un marché de l'emploi toujours relativement tendu, la société a fondé son propre centre de formation à Toulouse, nommé Derichebourg Aeronautics Training. "En 2023, nous y avons formé environ 500 cols bleus et cols blancs", indique Pascal Lannette. "Forts de ce succès et pour répondre aux besoins du marché, nous allons dupliquer ce modèle dès janvier prochain à Mirabel, au Québec, et à Mobile, aux États-Unis". Une initiative qui s'appuie sur un investissement global de 3 M€.

"La montée en cadence va réussir", soutient le dirigeant. "Les défauts se corrigent, des plans d'action se mettent en place et, côté finances, des solutions vont être trouvées au sein de la supply chain". La société, qui vise 190 M€ de chiffre d'affaires en 2025, projette déjà un atterrissage à 300 M€ à l'horizon 2029 en seule croissance organique. "Mais en complément, pour atteindre notre taille critique, nous allons également procéder à des opérations de croissance externe", prévient Pascal Lannette.