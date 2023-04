Dépenses militaires mondiales en hausse record: 2,2% du PIB en 2022

Un niveau record de dépenses militaires mondiales

Les dépenses militaires mondiales ont atteint un niveau record de 2.240 milliards de dollars en 2022, soit 2,2% du PIB mondial, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri). Il s'agit de la huitième année consécutive de hausse pour les investissements dans les armées. En Europe, ces dépenses ont atteint 480 milliards de dollars en 2022, enregistrant ainsi une progression record depuis plus de trois décennies.

Les causes de cette augmentation

La guerre en Ukraine, déclenchée le 24 février 2022, est l'un des principaux facteurs qui expliquent cette augmentation. Les tensions non résolues et croissantes en Asie de l'Est entre la Chine, les États-Unis et leurs alliés asiatiques contribuent également à cette hausse des dépenses militaires. L'Ukraine a multiplié par sept ses dépenses, qui ont bondi à 44 milliards de dollars, soit un tiers de son PIB, sans compter les dons d'armement venus de l'étranger.

Les États-Unis et la Chine en tête des dépenses militaires

Les États-Unis occupent la première place avec 39% des dépenses mondiales en 2022, suivis de la Chine avec 13%. Ensemble, ils représentent plus de la moitié des investissements militaires du globe. La Russie, l'Inde et l'Arabie Saoudite sont loin derrière, avec respectivement 3,9%, 3,6% et 3,3% des dépenses mondiales.

Le Royaume-Uni en tête des dépenses militaires en Europe

En Europe, le Royaume-Uni occupe la première place avec 3,1% du total mondial, devant l'Allemagne (2,5%) et la France (2,4%). Des pays comme la Pologne, les Pays-Bas ou la Suède font partie de ceux qui ont le plus augmenté leurs investissements militaires au cours de la décennie écoulée. La Finlande a également augmenté ses dépenses, notamment en raison de l'acquisition de l'avion de combat américain F-35.

Les perspectives pour les prochaines années

La tendance à l'augmentation des dépenses militaires devrait se poursuivre dans la prochaine décennie. Le chercheur du Sipri estime que l'on pourrait « potentiellement » voir des niveaux de croissance similaires à 2022 durant plusieurs années. La France a par exemple annoncé un effort budgétaire de 400 milliards d'euros pour la période 2024-2030 afin de renouveler son outil militaire.