Delta Air Lines rénove les cabines de ses Airbus A350

Delta Air Lines choisit Airbus Services pour mettre à niveau ses Airbus A350

Delta Air Lines (DAL) a récemment choisi Airbus Services pour rééquiper et mettre à niveau 9 Airbus A350 entrant dans sa flotte et ayant précédemment volé chez une autre compagnie aérienne. Delta s'est tournée vers Airbus Services en raison de son expertise unique d'équipementier (OEM) et de sa capacité à fournir des solutions techniques de mise à niveau importantes et complexes. Ce rétrofit représente l'un des programmes de mise à niveau de cabine les plus importants et les plus complets jamais lancés dans le cadre du programme Airbus A350 d'une compagnie aérienne.

"Ce partenariat avec Airbus Services permettra d'harmoniser les cabines de l'A350 avec le reste de notre flotte internationale", a déclaré Kristen Bojko, vice-présidente de la flotte chez Delta Air Lines. "L'A350 est un élément essentiel du réseau de Delta et cette mise à niveau nous permet de continuer à offrir l'expérience haut de gamme que nos clients apprécient."

"La confiance de Delta démontre qu'Airbus Services est capable de fournir avec succès des solutions de mise à niveau exceptionnellement complètes pour nos clients", a déclaré C. Jeffrey Knittel, Chairman & ; CEO d'Airbus Americas. " Nous apprécions l'étroite collaboration que nous entretenons avec les équipes de Delta, qui garantira le succès de ce programme. "

Delta Airlines : modification totale de la cabine du Airbus A350

Le programme de modernisation reflétera une modification totale de la cabine du nez à la queue, y compris les sièges, les monuments (c'est-à-dire les toilettes, les cuisines), les compartiments de pavillon et plus encore, afin de répondre aux normes élevées de Delta en matière d'expérience de la cabine des passagers, de connectivité, d'avionique et de configuration des systèmes. Airbus fournira tous les bulletins de services (y compris les dessins d'ingénierie) et les kits nécessaires pour la cabine complète, ainsi qu'un support technique pendant toute la durée de la solution de mise à niveau.

Delta Air Lines plus grands exploitants de Airbus aux États-Unis

Delta Air Lines est l'un des plus grands exploitants de gros porteurs Airbus aux États-Unis, avec 28 Airbus A350 en exploitation et six autres commandés, et 62 Airbus A330 en exploitation et 18 autres commandés.