Le Syndicat Mixte de l’Aéroport de Castres-Mazamet vous informe qu’un avis de concession est publié au Journal Officiel de l’Union Européenne du 30 avril 2024 (Réf : 24-50518 TED 257066-2024 ) pour

LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT, L’ENTRETIEN, LA GESTION ET L’EXPLOITATION

DE L’AEROPORT DE CASTRES-MAZAMET

Le Syndicat Mixte souhaite conforter le maintien et le développement de Aéroport de Castres-Mazamet qu'il juge indispensable à l'attractivité de ce territoire enclavé, tout en optimisant son coût pour les finances publiques et attend du futur concessionnaire un engagement déterminé et significatif pour l'aider à atteindre ses objectifs, particulièrement pour améliorer la qualité du service, la promotion de l'image de l'aéroport, le développement de ses activités dans un contexte de bonne insertion dans l'environnement. Le présent contrat a pour objet de confier au concessionnaire retenu la gestion, l'exploitation, l'aménagement, le développement et la promotion de l'aéroport de Castres-Mazamet

Cet avis n’est pas le texte intégral de l’appel d’offres.

Date limite de dépôt des candidatures et des offres :

28 Juin 2024 à 17h00 (heure de Paris)

Durée du contrat : 1er Janvier 2025 - 31 décembre 2029.

Adresse à laquelle vous pouvez obtenir gratuitement l’ensemble des documents /informations et adresse à laquelle les offres/candidatures doivent être envoyées (uniquement par voie électronique) : https://www.marches-publics.info