Delair livre des drones au Niger

La Direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) a remis officiellement des drones de surveillance et de reconnaissance Delair DT26 à la Garde nationale du Niger. Une livraison qui s'inscrit dans le cadre d'un projet français de renforcement des capacités d’investigation judiciaire du service central de lutte contre le terrorisme nigérien. Le contrat a été passé entre Delair et la DCSD fin 2018. Si la cérémonie officielle eut lieu le 27 novembre, les drones étaient déjà en opération dans le Sahel.

Un contrat qui vient ainsi confirmer l'entrée de Delair dans le monde de la défense et de la sécurité.