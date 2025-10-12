Déimos dans l’aube du ciel martien

Simeon Schmauss, étudiant munichois en conception géovisuelle, a retravaillé cette image prise depuis la planète Mars par la caméra de navigation gauche de l’astromobile américaine Perseverance le 1er mars dernier (sol 1433) à 4 h 27 heure locale, juste avant l’aube.

L’image originale, envoyée ultérieurement sur Terre, était le résultat d’une compilation de 16 prises de vues de 3,28 secondes chacune.

Elle montrait un paysage rougeâtre très sombre, faiblement éclairé par Déimos, l’une des deux lunes de la planète rouge.

Le Soleil se trouvait alors à 13° sous l'horizon.

Admirablement retraitée, la scène dévoile désormais les collines de la région de Nili Planum et Déimos brillant d'un petit halo dans le ciel pâle.

Simeon Schmauss a partagé son travail le 2 octobre sur les réseaux sociaux.