DefInSpace 2021 : le premier hackathon de défense spatiale

Une initiative du CDE

DefInSpace, le premier hackathon de défense spatiale, se tiendra en ligne les 4 et 5 juin.

L’événement a été initié par le Commandement de l’Espace (CDE), opérationnel depuis septembre 2020, et est opéré par Aerospace Valley, le pôle de compétitivité en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie Pyrénées/Méditerranée pour l’aéronautique, l’espace et les systèmes embarqués.

Deux défis à relever

DefInSpace s’inscrit dans la démarche d’un hackathon classique : relever deux défis en l’espace de 24 heures.

Le premier défi est générique : « Comment l’Union européenne peut-elle s’approprier les enjeux de sécurité et de défense dans l’espace ? ».

Le second défi est technique : « Cloud in Space militaire : quels intérêts de souveraineté et de défense pour la France ? ».

Renseignements et inscriptions sur www.definspace.fr