Défi Aérospatial Étudiant : l’âge de raison

Concours au niveau européen

Le Défi Aérospatial Étudiant est une compétition étudiante sur le thème du véhicule suborbital habité, initiée en 2006 par Dassault Aviation et l’Astronaute Club Européen (ACE).

Ce dernier est une association fondée l’année précédente par l’astronaute français Jean-Pierre Haigneré et l’ancien directeur des activités spatiales de Dassault Aviation, Laurent Gathier, avec l’objectif est de rendre l'exploration spatiale plus accessible au public.

Les étudiants de grandes écoles ou d’universités européennes sont invités participer à l’étude d’un véhicule suborbital, réutilisable, habité, conçu soit pour des vols locaux, soit pour des vols long-courrier hyper rapides ou d'un véhicule spatial habité desservant l'orbite basse de la Terre.

La compétition se déroule sur une année scolaire, entre octobre et juin, et se clôture par une Journée Suborbitale de présentation des projets aux musée de l’Air et de l’Espace du Bourget (MAE), en présence des partenaires industriels et institutionnels du Défi : Dassault Aviation, ArianeGroup, Agence spatiale européenne (ESA) et MAE.

Renseignements sur http://studentaerospacechallenge.eu/

Et les nominés sont…

Au début de l’année 2023-2024, 28 équipes se sont inscrites au Défi, et 16 ont remis un rapport.

Elles ont été invitées les 27 juin à venir au Bourget pour présenter leur projet devant un comité de pilotage, composé des partenaires et des experts associés

Cinq prix ont été attribués à l’issue des délibérations :

- le Prix Communication, parrainé par l’ACE et récompensant le meilleur poster, a été remis à l'équipe PoliTOrbital - Medical Aspects (Politecnico di Torino - Turin, Italie) pour la mise en valeur de son travail sur la conception d'un dispositif portable assisté par IA pour la surveillance de la santé pendant un vol orbital à basse altitude.

- le Prix Dassault Aviation a été attribué à l’équipe OrbitOut (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne - Lausanne, Suisse) pour sa proposition de formation et d'entrainement des équipages de vaisseaux orbitaux ;

- le Prix ArianeGroup a été attribué à l’équipe Tukers (Uiversité Technique de Kosice - Kosice, Slovaquie) pour son travail sur des solutions de refroidissement actif ;

- le Prix spécial de la Journée Suborbitale, parrainé par le Musée de l'Air et de l'Espace, récompensant la meilleure présentation. Le récipiendaire est l’équipe UPogee (Université de Patras - Patras, Grèce) pour sa conception préliminaire d'un avion spatial habité ;

- le Grand prix ESA a été attribué à l’équipe SARM (Université Polytechnique de Madrid - Madrid, Espagne) pour son concept de véhicule spatial autonome et réutilisable.

On espère que davantage de candidats français tenteront leur chance en octobre prochain !

Rencontre exclusive

À l’issue des remises des prix (et avant un dîner festif dans le hall de la Cocarde du MAE), les étudiants ont pu écouter une présentation très inspirante de Sylvain Chiron, le premier touriste français à s’être embarqué à bord du New Shepard, la cabine suborbitale de Blue Origin.

C’était le 19 mai dernier, lors du vol NS 25, auquel participait notamment le premier candidat astronaute afro-américain, Ed Dwight.

Tout au cours de sa présentation riche en vidéos inédites, Sylvain Chiron, entrepreneur qui rêvait d’espace depuis ses 16 ans, n’a cessé de les encourager les étudiants à suivre leurs rêves.