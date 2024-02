Défense : une année 2023 encore sous tension pour l’Armée de l’Air et de l’Espace

Plus de 2 700 missions au Sahel, toutes flottes confondues

Une année 2023 soutenue, prélude à une année 2024 qui ne manquera pas de rendez-vous opérationnels. En 2023, l’Armée de l’Air et de l’Espace a tenu le rythme au Sahel, avec plus de 2 700 missions toutes flottes confondues. Le détail de la chasse et des drones n’est pas livré, mais encore l’essentiel du total, avec plus de 200 missions de ravitaillement en vol -ce qui donne de fait une bonne partie du cadencement de la chasse- et plus de 500 missions logistiques.

L'année 2023 avait un sel particulier, avec un coup de collier donné par les flottes de transports après la décision de quitter le Burkina Faso (jusqu’en février) puis le Niger (d’octobre à mi-décembre) : le détail n’est pas donné par type mais le CDAOA explique que plus de 140 missions ont été réalisées par les A400M (aussi mobilisés par l’opération d’évacuation de ressortissants au Soudan), les C-130J et Phénix. Ce volume comprend aussi le concours des alliés et des affrétés (An-124), et aura permis de déplacer 2 000 tonnes (ailleurs en Afrique, ou vers la métropole).

Chammal : plus de 900 missions aériennes

Rappelons qu’intercalé entre la fin du Burkina Faso et le début du désengagement du Niger, les A400M ont aussi participé à l’évacuation de ressortissants (RESEVAC) au Soudan, avec aussi en août cinq vols d’Airbus A330 pour la RESEVAC du Niger pour un total de 1 079 ressortissants, dont 579 français. Plusieurs rotations seront aussi réalisées en octobre en complément des vols d’Air France affrétés par le quai d’Orsay, pour rapatrier des Français d’Israël. Chammal sera resté à un rythme soutenu avec plus de 900 missions aériennes, dont 3% conjointement avec les Irakiens, premiers concernés par la présence française. Au total, les quatre Rafale, mais aussi les aéronefs de soutien auront engrangé plus de 4000 heures de vol.

3 000 heures de vol sur le flanc est de l'Europe

Le flanc est de l’Europe aura absorbé quant à lui 3 000 heures de vol toutes flottes confondues, dont plus de 700 vols d’Air shielding, principalement des Rafale avec là aussi les avions de soutien, Awacs et tankers. Plus de 400 vols de protection sont recensés par le CDAOA et près de 200 vols logistiques. Depuis le mois de décembre, les Mirage 2000-5 sont déployés en Lituanie, pour quatre mois, en deuxième rideau des F-16 belges : encore hier, ils ont intercepté un Il-20 de renseignement russe quelques jours après un ravitailleur Il-78M. De décembre 2022 à mars, les quatre Rafale déjà déployés sur place avaient réalisé 15 décollages sur alerte.

Pas de répit non plus sur le théâtre national

Sur le théâtre national, près de 900 interventions (350 de chasseurs et 550 d’hélicoptères) ont été nécessaires dans le cadre de la police du ciel, qui en 2023 aura nécessité 14 dispositifs particuliers de sûreté aérienne, générant quant à eux plus de 300 interventions. Un prélude aux efforts qui seront nécessaires au deuxième semestre pour les jeux olympiques et paralympiques. Vingt vies ont été sauvées (19 sur terre et un en mer) lors des opérations de recherche et sauvetage menées par l’Armée de l’Air et de l’Espace. Qui, par 38 ouvertures de terrains, a permis 41 transplantations.