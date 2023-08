Défense territoriale antimissile avec le système de défense antimissile Arrow

Face à la menace russe, l'Allemagne achètera le système de défense israélien Arrow.

Face à la menace grandissante russe représentée par des missiles de moyenne et longue portée, le gouvernement fédéral allemand a décidé l'automne dernier d'acquérir le système de défense antimissile israélien Arrow pour défendre l'espace aérien. Les premières unités de la Luftwaffe devraient être livrées à partir de 2025. La situation de sécurité en Europe a radicalement changé depuis l'annexion de la Crimée en 2014, et avec la guerre offensive de la Russie contre l'Ukraine et les menaces du président russe d'escalader les attaques, la menace pour l'Allemagne par des missiles à longue portée est devenue plus préoccupante.