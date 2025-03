Défense spatiale : une conférence organisée par l'Ecole de l'Air et de l'Espace

Conférence stratégie spatiale de Défense le 12 mars prochain

Organisée par l’École de l’Air et de l’Espace (EAE), la conférence « Stratégie spatiale de Défense » se tiendra le mercredi 12 mars 2025 de 13h30 à 17h15 sur la base aérienne 701 de Salon-de-Provence. L'évènement "réunira des experts de haut niveau pour discuter des enjeux stratégiques et géopolitiques liés à l’espace" et "abordera plus spécifiquement la place de l’Europe sur l’échiquier spatial de demain ainsi que les enjeux stratégiques de la militarisation de l’espace pour les armées".

Deux tables rondes

"La première table ronde se concentrera sur la position des acteurs spatiaux européens dans la compétition internationale, en particulier face à la rivalité sino-américaine, et sur les enjeux pour que l’espace reste un bien commun durable. La seconde table ronde abordera les menaces pouvant affecter nos systèmes spatiaux, les moyens de s’en protéger, et les technologies émergentes pouvant influencer un conflit dans l’espace".

Programme et intervenants :

13h30 : Table ronde n°1 : « L’Europe sur l’échiquier spatial de demain ».

Modérateur : Monsieur Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique.

Thématiques et intervenants :

- Madame Claudie Haigneré, astronaute et femme politique – Les enjeux politiques mondiaux.

- Monsieur Jean-Pierre Diris, coordinateur interministériel IRIS² et GOVSATCOM – Présentation d’IRIS².

- Monsieur Lionel Suchet, président directeur général par intérim du CNES – Les enjeux industriels européens.

- Monsieur Christophe Grudier, député européen – La stratégie spatiale européenne.

- Monsieur Jean-Louis Bourlanges, ancien député européen – Vision personnelle de l’Europe, puissance dans le domaine spatial.

15h45 : Table ronde n°2 : « La militarisation de l’Espace ».

Modératrice : Capitaine Béatrice Hainaut, chercheuse à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire.

Thématiques et intervenants :

- Contre-amiral Christophe Mérieult, adjoint au commandant de l’Espace – L’espace, un terrain de conflictualité.

- Monsieur Vipin Narang, expert et politologue américain, et le colonel Brittingham, attaché de défense pour les Etats-Unis – Stratégie spatiale de défense, la vision américaine.

- Général de brigade aérienne Jean-Daniel Testé, réserviste au Commandement de l’Espace – Approche technique, comment et avec quelles technologies.