Défense : satisfecit global des députés sur la Loi de Programmation Militaire 2019-2025

666 M€ : le coût du déploiement sur le flanc Est

Les deux députés se sont félicités de l’exécution « à l’euro près » de la loi de programmation militaire, mais des points d’attentions subsistent, avec l’apparition de nouvelles sources de dépenses, comme le coût du déploiement sur le flanc est, estimé à 666 M€ en 2022. Et « il n’intègre pas le coût du re-complètement des matériels cédés à l’Ukraine », comme les canons Caesar par exemple. Les deux élus estiment aussi que le coût du re-complètement des 24 Rafale cédés à la Grèce et à la Croatie s’élèvera à 1,7 Md€, venant compléter les 656 M€ générés par leur cession.

Aller au bout du rétrofit des Mirage 2000D

Laurent Jacobelli souligne la nécessité d’être attentif « à la sécurisation des ressources de la nouvelle loi de programmation militaire, avec un impact possible de l’inflation de 30 Md€ sur la période, et à la nature des 13 Md€ de recettes exceptionnelles ». L’élu RN demande aussi que l’actualisation de la LPM « prenne la forme d’un vote pour éviter le précédent de 2021 » et réclame une « meilleure association aux travaux ». Il demande aussi d’aller au bout du rétrofit « à deux tiers de vie » des Mirage 2000D qui doivent « terminer leur service en 2035. Personne n’y croit, le tout-Rafale ne sera pas prêt et ils devront durer très probablement un peu plus longtemps. Ce serait une folie d’arrêter de rénover nos aéronefs actuels en attendant les livraisons de Rafale ». Il demande aussi un nouveau coup de collier sur la disponibilité des aéronefs, citant des "objectifs pas atteints pour les Caïman, C-130H, Mirage 2000D. Que la verticalisation, qui a exigé un effort considérable porte ses fruits".

52 programmes «n’atteindront pas le jalon prévu pour 2025»

Yannick Chenevard relève lui que 52 programmes « n’atteindront pas le jalon prévu pour 2025 » (pour autant que la future LPM ne fasse pas encore varier ces prévisions, NDLR) : c’est le cas notamment du drone Patroller de l’armée de terre, des véhicules de forces spéciales, et de Scorpion dont la cible « a été reculée de 50 à 45% pour financer les VBAE (véhicules blindés d’aide à l’engagement) » et les ponctions des Rafale pour l’export. A contrario, le député du Var constate que d’autres programmes ont été accélérés comme les études du porte-avions de nouvelle génération (800 M€). D’autres, enfin, ont été ajoutés à la liste, comme la maîtrise des fonds marins, la lutte antidrone, la frappe à longue portée, la lutte contre la menace NRBC.

Retour au financement interministériel pour les surcoûts Opex

Les deux parlementaires demandent aussi un retour au financement interministériel pour les surcoûts opex, y compris pour les missions à l'étranger qui ne sont pas classées comme opex (comme c'est le cas des missions à l'est de l'Europe). Le minarm a dû ainsi débourser sur sa réserve de précaution 850 M€ pour couvrir la facture des opérations, entre 2019 et 2021, rappelle Yannick Chenevard.