Défense : Safran sur le futur aéronef d'assaut de l'US Army

Safran Landing Systems sur le Bell V-280 Valor

Safran Landing Systems a été retenu par Bell Textron pour assurer la conception et le développement du système d’atterrissage entièrement intégré du futur aéronef d'assaut à long rayon d'action Bell V-280 qui a eu les préférences de l'US Army dans le cadre du programme FLRAA de l'US Army qui veut remplacer son conséquent parc de UH-60 Black Hawk à partir de 2030. "Cette sélection est une marque de confiance venant attester notre capacité à développer un système d’atterrissage innovant qui permettra à cet appareil d'assaut à long rayon d'action de mener à bien les missions les plus critiques", commente François Bastin, président de Safran Landing Systems.

3e génération d'aéronef à rotors basculants

Le Bell V-280 Valor, soit le convertible de troisième génération pour Bell après les XV-15 et V-22, a été conçu pour une vitesse de croisière atteignant les 280 kts (520 km/h), d’où son nom. Si l’hélicoptériste texan a largement prouvé que le convertible était faisable, le V-22 souffre néanmoins d’une fabrication et d’une maintenance très coûteuses. L’objectif sur leV-280 est donc de diminuer les coûts par rapport auV-22, mais également de faire du Valor un appareil technologiquement plus simple et plus abouti que son aïeul. Ce qui explique pourquoi le Bell Lockheed V-280, par rapport au V-22 Osprey, possède plusieurs différences majeures.

À commencer lors de la phase de transition en vol, puisque seuls les rotors et les boîtiers de transmission basculeront sur leV280, tandis que, sur l’Osprey, c’est la totalité du groupe motopropulseur qui effectue un 90 degrés. Un arbre de transmission interconnectera les deux rotors.Ainsi, même si l’un des turbomoteurs tombe en panne ou est victime d’une avarie, l’appareil pourra regagner le sol en sécurité, si ce n’est continuer à voler. Le Bell V-280 dispose d’une voilure réalisée en sandwich de fibre de carbone et dont les nervures seront renforcées de nid-d’abeilles, ce qui devrait permettre, selon Bell, de réduire non seulement les coûts de production, mais également la masse totale de la pièce.

(beaucoup) plus vite, plus loin et avec plus de charge

En termes de dimensions, le fuselage en composite, construit par la société Spirit AeroSystems, est comparable à celui de l’UH-60 Black Hawk. En termes de capacité d’emport de masse, celle du Bell V-280 sera cependant supérieure de 400 kg (4,5 t au total) puisqu’il doit être capable d’emporter un obusier M777A2 d’un calibre de 155 mm, à une vitesse de 170 kts (soit 280 km/h). LeV-280 pourra transporter quatorze passagers et quatre membres d’équipage. Sa vitesse maximale est de 280 kts (518,5 km/h), son autonomie de 500 à 800 nautiques (926 à 1 491 km) et sa charge utile maximale est de 5,8 t. Pour l'US Army, c’est le début d’une nouvelle ère qui pourrait se résumer ainsi : (beaucoup) plus vite,plus loin et avec plus de charge. Avec une vitesse maximale revendiquée de 305 kts (soit 564,8 km/h), le Valor est crédité de presque 300 km/h de plus que l’UH-60.