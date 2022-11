Défense : Roketsan développe une famille de micro-munitions intelligentes

Accroître le potentiel des drones armés

L'entreprise de défense turque Roketsan propose désormais une large gamme de micro-munitions intelligentes pour le marché de l'export. Roketsan produit les micro-munitions intelligentes MAM-L, MAM-C et MAM-T qui continuent de susciter un vif intérêt sur les marchés mondiaux de la défense. La MAM-T accroît le potentiel de combat des drones armés et a été développée pour répondre au besoin d'une plus grande efficacité des ogives et d'une plus grande portée. La MAM-T s'appuie sur l'expérience acquise par Roketsan avec les munitions MAM-L et MAM-C. Le premier test de tir de la MAM-T a été réalisé à partir d'un drone armé Bayraktar AKINCI et, lors de ce test, l'UCAV AKINCI a déployé des micro-munitions intelligentes MAM-C, MAM-L et MAM-T qui ont toutes réussi à détruire leurs cibles prévues.

Engager des cibles à des distances de 60 km

La MAM-T a été optimisée en termes de poids/efficacité et peut être utilisée contre des véhicules blindés ou non, des bâtiments et des cibles de surface. Avec les capacités de guidage à mi-course, la munition offre une capacité d'abattage de précision contre des cibles mobiles et stationnaires dans sa configuration BLOCK-1. Conçue pour être compatible avec différentes plates-formes, la MAM-T peut engager des cibles à des distances de 60 km lorsqu'elle est transportée sur un avion d'attaque léger et de 80 km depuis un avion de chasse. Le MAM-T pèse 95 kg et a une longueur de 1,4 m et un diamètre de 230 mm. Il transporte une ogive à fragmentation par explosion et engage des cibles à une distance de plus de 30 km lorsqu'il est transporté par un drone. Le MAM-T est équipé d'un autodirecteur laser.

Deux types d'ogive

Le MAM-L a une longueur de 1 m et porte une ogive de 22 kg. Trois types d'ogives sont disponibles - fragmentation par explosion à haut pouvoir explosif, perçage de blindage et thermobarique. Il a une portée de 15 km et peut atteindre une altitude maximale de 25 000 pieds par rapport à la cible ou au niveau de la mer. Le MAM-C mesure 970 mm de long et pèse 6,5 kg. Il peut transporter deux types d'ogives - une ogive à fragmentation à haut pouvoir explosif et une ogive polyvalente. Le MAM-C peut engager des cibles jusqu'à une distance de 8 km. Le MAM-L est en service au sein des forces armées turques depuis 2016, tandis que le MAM-C est entré en service en 2018.