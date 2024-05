Défense : pont aérien "inédit" vers Nouméa

Une opération inédite de projection sur la Nouvelle Calédonie

Sans préavis, et sur la route aérienne la plus longue pour les forces françaises (21 heures de vol en A330, à 19 000 km) : au claquement de doigt, l'Armée de l'Air et de l'Espace a commencé le 15 mai une opération "inédite" de projection à direction de la base aérienne 186 de la Tontouta, en Nouvelle-Calédonie. L'endroit et l'aéroport international contigu ont pris en quelques jours une allure de fourmilière, recevant jusqu'à deux gros porteurs A330 ou Phénix par jour (au total 16 rotations), ainsi que des Atlas (8 rotations). La moitié de la flotte de la 31e escadre aérienne de transport stratégique (EARTS) d'Istres a été consommée, et le tiers de la 61e escadre de transport d'Orléans.

Escales techniques à Vancouver, Hawaï et Brisbane

Pour soutenir la cadence, l'Armée de l'Air et de l'Espace a prépositionné des équipages à Vancouver (Canada) et Hawaï, permettant ainsi de réduire le temps des escales techniques. Sur les routes retour, et afin de ne pas vider l'aéroport de La Tontouta de son précieux kérosène, une escale a aussi été mise en place à Brisbane (Australie). Au total, 1 800 passagers (essentiellement des forces de sécurité intérieure mais aussi des militaires pour renforcer les forces armées de Nouvelle Calédonie), 200 tonnes de fret dont des hélicoptères ont été projetés vers le "Caillou". En parallèle mais avec un décalage, des moyens affrétés ont aussi été mis en jeu. Un Antonov 124 a transporté des hélicoptères et sans doute des véhicules, tandis que des avions civils commandés par le ministère de l'Intérieur complétaient les vols passagers de l'armée de l'air.

Le recours à l'Atlas a permis des gains évidents

Le recours à l'Atlas a permis des gains évidents: il ne leur faut en moyenne que 40 heures pour rallier la Tontouta avec un Puma à bord "là où il aurait fallu deux semaines au Transall", a rappelé le général Guillaume Thomas, commandant la brigade opérations du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Avec évidemment, une charge bien plus élevée à bord de l'A400M. Un appareil de ce type est d'ailleurs resté sur place pour contribuer aux opérations dans la sous-région, et notamment, évacuer des ressortissants. Au total, trois hélicoptères militaires et un de la gendarmerie (transporté en A400M) ont aussi été ajoutés aux machines déjà présentes (deux Puma et un Ecureuil).

La mobilisation des Phénix et A400M a eu évidemment un effet sur les missions prévues à l'origine. L'appoint des appareils européens a permis de le compenser grâce aux efforts du commandement européen du transport (EATC). Dans d'autres cas, il a fallu s'adapter : c'est ainsi que finalement un KC-135 a été amené à remplacer un Phénix sur le tir d'évaluation des forces (TEF) des forces aériennes stratégiques, le 22 mai dernier, aux côtés d'un Phénix.