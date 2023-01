Défense : Paris réfléchit à augmenter sa cible d’Airbus A400M Atlas

A peine la moitié des Airbus A400M Atlas livrée

Alors qu’à peine la moitié des Airbus A400 M Atlas prévus a été livrée pour l’instant (20 appareils sur 50 prévus, avec 25 livrés en 2025), la France vient d'engager les discussions avec Airbus et les principaux partenaires du programme, Espagnols et Allemands. Alors que pendant des années, les doutes persistaient sur la volonté d’acquérir finalement les 50 appareils prévus à l’origine pour l’Armée de l’Air et de l’Espace, ceux-ci ont disparu, et Paris réfléchit à aller au-delà, sans encore le quantifier précisément. L’effet à la fois des résultats opérationnels de l’avion, et du triptyque qu’il forme désormais avec le chasseur Rafale et le tanker Phénix, mais aussi de la haute intensité et du fait que l’appareil est construit en Europe (la seule autre alternative est le C-130 américain, de moindre capacité).

Couteau suisse aussi désormais utilisé par les opérations spéciales

Couteau suisse aussi désormais utilisé par les opérations spéciales, l’Airbus A400M possède aussi un potentiel encore peu exploité pour l’emport de charges les plus variées, notamment dans le cadre du SCAF, comme Airbus a commencé à le travailler l’an dernier. L’appareil peut alors être un réservoir à remote carriers, une capacité qui peut aussi être utilisée pour l’emport de drones et de munitions destinées à des tirs d’opportunité, une capacité qui intéresse les forces spéciales françaises. Enfin, même s'il a encore été peu utilisé pour cela en France, il a aussi des capacités à ravitailler en vol des chasseurs et désormais, les Caracal des forces spéciales Air.

Jusqu’où Paris fixera son appétit en A400M Atlas, et cela génèrera-t-il des fabrications supplémentaires d’appareils, ou seulement une nouvelle répartition des commandes nationales (certains pouvant être tentés de réduire les leurs)... avec peut-être des livraisons anticipées ? Pour Paris, ces questions doivent être tranchées dès maintenant, car les créneaux de livraisons auront aussi un impact sur les facturations, et il faut éviter un bouchon de factures des gros programmes sur un nombre réduit d’annuités. Sans rater non plus le coche de la fin d'activité de la chaîne.

Le ministère des Armées dispose d’un levier évident dans ses négociations avec ses fournisseurs

Fort de l’enveloppe dont Emmanuel Macron a livré les contours à Mont-de-Marsan, le ministère des Armées dispose d’un levier évident dans ses négociations avec ses fournisseurs d’ici l’examen de la loi de programmation militaire en conseil des ministres, sans doute courant mars, puis la discussion à l’Assemblée nationale (mai) puis au Sénat (juin). Un levier à durée déterminée : à peine six semaines, ensuite il sera très difficile de modifier un texte dont les contours ont déjà été travaillés depuis des mois. Le ministère des Armées escompte aussi des bénéfices en matière de tarifs.

D’autres cibles de grands programmes devraient être relevées, dans l’aérien et le naval. Ce sera probablement le cas pour le Rafale, alors que le président de la République a annoncé le « passage au tout-Rafale » bien avant la butée initiale (2035). Avec l’objectif d’une économie générée par une opération moindre sur la rénovation des Mirage 2000D, peut-être une recette de poche s’ils trouvaient preneurs à la revente, mais surtout un bénéfice en matière de MCO et de formation des personnels.

Une manne de deux milliards d’euros pour les forces spéciales

Les forces spéciales vont aussi gagner, alors que traditionnellement, leurs mérites opérationnels avaient du mal à se transformer en gains capacitaires. Une manne de deux milliards d’euros, à la fois pour des gros programmes (aéronautiques), mais aussi des petits équipements de cohérence (comme les transmissions) est censée amener de quoi leur permettre de conserver un coup d’avance. Ce qui devrait se traduire dès 2024-2025 par des effets directs, en euros, mais aussi en simplification des procédures de fonctionnement. Peut-être de quoi financer plus rapidement les capacités optroniques du standard 2 du Caïman, reportées faute de partenaires internationaux, et le financement d’une deuxième escadrille de ce modèle au 4e RHFS de Pau, permettant ainsi un transfert attendu de longue date des Caracal Terre à l’armée de l’air et de l’espace. D’autres cibles seront sans doute revues à la baisse mais « aucun abandon de grand programme n’est prévu » assure Sébastien Lecornu. En tout cas, de programme en cours d’exécution.