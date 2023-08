Défense : nouvelles capacités pour l'Airbus A400M

Rétrofit : uniformiser la flotte Airbus A400M en 2027 au plus tard

La 61e escadre de transport a reçu 21 appareils, mais seulement trois, livrés depuis 2022 l'ont été au standard final de l'appareil prévu au contrat. Depuis 2020, les dix-huit premiers appareils produits font donc l'objet d'un rétrofit, réalisé par Airbus en Espagne, à Getafe et Séville. Les chantiers durent plusieurs mois et sont couplés avec des chantiers de maintenance lourde (check C). Certes, c'est autant de temps en moins à servir avec la 61e escadre de transport, mais ces rétrofits apportent au catalogue capacitaire de l'appareil.

Trois appareils ont déjà été rétrofités en 2021, un en 2022 et trois sont en cours de modification cette année. L'objectif est d'avoir uniformisé la flotte en 2027 au plus tard. Les irrégularités dans les cadences s'expliquent aussi bien par le fait que ces chantiers n'interviennent qu'au moment des checks C dans la vie de l'avion, et qu'il faut aussi qu'Airbus dispose des slots dans ses sites. D'autres pays, comme l'Allemagne et la Turquie ont procédé différemment, avec des rétrofits réalisés dans leur propre pays d'origine. L'essentiel du rétrofit porte sur des changements et des mises à niveau d'équipements. Seuls les tout premiers aéronefs produits pour l'Armée de l'Air et de l'Espace, en fait plus des préséries, ont été concernés par des remplacements de quelques cadres structuraux.

La flotte achève par contre cette année (avec un petit décalage de quelques mois) les remplacements de boîtes de transmission (PGB) qui avaient posé de multiples problèmes par le passé sur les turbines TP400, avec une maintenance renforcée nécessaire. Ce remplacement, effectué par Fiat Avio, contribue clairement à la disponibilité de l'appareil.

La capacité finale enfin atteinte

Ce standard final comporte notamment le pilotage automatique sans visibilité (par nuit très sombre ou dans les nuages) à très basse altitude en suivi de terrain (low level flight ou LLF), en recourant à un fichier numérique (et non à un radar). Cette capacité a été certifiée par la DGA, mais concrètement, n'est pas pratiquée encore au sein de la 61e ET, la capacité sera effective cette année. Par contre, des équipages (de la 61e ET et sans doute de l'escadron de transport 3/61 Poitou qui sert au profit du commandement des opérations spéciales) sont déjà formés au vol à très basse altitude avec visibilité sous 500 pieds, jusqu'à un minimum de 150 pieds.

Le ravitaillement en vol des Mirage 2000 et Rafale (des appareils engagés en Irak ont pu bénéficier de créneaux de ravitaillement sur A400M allemands) est aussi bien avancé, la seule limite persistante concerne les opérations nocturnes. La DGA vient de qualifier une caméra infrarouge qui va les permettre dans les mois qui viennent, après déploiement à bord des appareils. Ces capteurs sont au bénéfice de l'équipage de l'avion ravitailleur, et permettent d'assurer la sécurité et le suivi des opérations. Rappelons que trois configurations sont disponibles sur A400M, avec les deux pods uniquement sous voilure, auxquels peuvent, au besoin, s'ajouter deux réservoirs additionnels en soute (portant la capacité de 63 500 à 78 000 litres), ou encore en employant le hose drum unit (HDU) en point central.

Aujourd'hui, c'est ce dernier dispositif qui, seul, permet de ravitailler un autre A400M. Néanmoins, il rend l'utilisation de la soute impossible et génère une maintenance plus lourde que les pods. Le ravitaillement de chasseurs par HDU vient aussi d'être autorisé par un acte technique de la DGA, et l'autorisation technique de l'état-major de l'Armée de l'Air et de l'Espace devrait suivre assez rapidement. Cinq HDU et six pods de voilure ont été livrés d'après l'Armée de l'Air et de l'Espace. Pour ne s'interdire aucune ressource, l'Armée de l'Air et de l'Espace veut aussi essayer de rendre possible le ravitaillement d'un A400M par un Phénix, ou un autre A400M, mais cette fois en utilisant le pod droit car la configuration est impossible à gauche vu le positionnement de la perche de ravitaillement du receveur. Cette capacité devrait être ouverte pour fin 2024.

Priorité au ravitaillement en vol

Malgré l'apport capacitaire conséquent, le ravitaillement en vol de chasseurs (réalisable depuis le MSN62, livré fin 2017) est encore très peu pratiqué, sans doute la conséquence à la fois d'un manque de créneaux pour le pratiquer, de ressource humaine formée (seulement deux primo-instructeurs ont été formés à la 61e escadre de transport) et d'une flotte de tankers stratégiques déjà dédiée (Phénix, C135FR et KC-135R). Néanmoins, la 61e ET va développer cette capacité, un des objectifs de l'exercice LSGE (large scale global exercice) organisé cet été par le commandement américain du Pacifique : il mobilisera plusieurs A400M (entre deux et cinq, avec un renfort probable des Casa 235 du Pacifique) pour des scénarios de transport et donc de ravitaillement en vol.

LSGE devrait aussi être l'occasion d'ouvrir pour la première fois la capacité de largage de chaînes SAMAR et SATERRE (sauvetage au-dessus de la mer et de la terre), qui était jusqu'à présent opérée par les C135FR, qui les avaient récupérées historiquement du Transall. Le retrait total de service annoncé des derniers C135FR imposait de trouver une solution alternative, les Casa disposant déjà de capacités en outre-mer. L'élément le plus récent concerne le ravitaillement en vol des hélicoptères, une capacité qui était seulement demandée par la France, à l'époque, la seule équipée d'hélicoptères dotés de perches, à savoir les Caracal de l'escadron d'hélicoptères 1/67 Pyrénées de Cazaux.

Ces derniers ont démontré une capacité d'endurance supérieure à douze heures, en ne pouvant utiliser jusqu'à maintenant que des Hercules américains et français. L'avantage tactique est évident, une patrouille de Caracal (voire un seul) pouvant surgir là où on ne l'attend pas, mais aussi décoller avec une charge utile différemment répartie, en sacrifiant sur le carburant, puisque la station-service est désormais dans les airs. Ce qui permettait de décoller avec plus de personnel, voire d'armement.

Cinq pods pour les hélicoptères

Le passage prévu sur A400M avait néanmoins posé très vite un problème en utilisant les pods dédiés aux chasseurs : les Caracal étaient exposés à une turbulence trop forte. Le correctif proposé par Airbus a consisté à sortir l'hélicoptère de la zone la plus inconfortable. Il en a résulté un rallongement du flexible de ravitaillement, ce qui a obligé à réduire sa section, donc le débit de carburant, donc à augmenter le temps consacré à l'opération. Sans quoi, le volume de flexible à loger dans le pod aurait obligé à considérablement redessiner ce dernier et, sans doute, à augmenter la traînée. De légères différences persistent entre les pods pour avions et hélicoptères.

La certification du nouveau pod et de la manoeuvre globale d'interaction entre l'Atlas et le Caracal est intervenue en novembre dernier, au terme de plusieurs campagnes réalisées par DGAEV et la contribution des Caracal du «Pyrénées », lors de vols de jour et de nuit (jusqu'au niveau 5, le plus sombre), à basse et moyenne altitude, et à des masses variées. Le premier lot de deux pods sera livré au deuxième semestre, avec une série totale prévue de cinq équipements. Les pods sont directement utilisés au profit des forces spéciales, qui ont aussi gagné une nouvelle capacité sur Atlas, à la faveur du retrait accéléré des Transall en 2022 (au lieu de 2023).

Une demi-douzaine de Transall avait été modifiée pour recevoir une boule optronique MX20 dans l'emplacement de l'ancienne carène de ravitaillement en vol. La capacité C3ISTAR (command, control, communications, intelligence, surveillance, target acquisition, reconnaissance) a donc été décapitée d'un coup, alors que le C-130, lui, n'avait que la possibilité d'emport de la MX20 sur un châssis installé sur une des portes parachutistes latérales, une de chaque côté de l'avion, dans l'attente d'une version plus intégrée et placée dans le nez, financée par le programme de rétro t de huit C-130. Ce programme a pris plusieurs années de retard, le premier appareil n'a toujours pas été livré à l'Armée de l'Air et de l'Espace.

Ouverture de capacité C3ISTAR sur Airbus A400M

L'ouverture de capacité C3ISTAR sur A400M représentera donc une plus-value réelle, avec une intégration minimaliste : la configuration est celle qui avait été ouverte sur Transall puis Hercules, avec le châssis de la porte parachutiste. Pour pouvoir l'implanter sur A400M, l'escadron d'expérimentation et de soutien technique (EEST) du centre d'expertise aérienne militaire (CEAM) a développé une nouvelle semelle (l'interface entre le châssis et l'A400M) dédiée. L'objectif étant de pouvoir disposer d'une capacité à partir de l'été.

Afin que la capacité C3ISTAR soit complète, l'A400M pourra aussi recevoir un SATCOM et des liaisons dédiées au COS, permettant la retransmission en temps réel de l'imagerie à longue distance. L'enrichissement de la L16 a aussi été lancé, afin de pouvoir disposer de fonctionnalités étendues et pouvoir utiliser l'avion comme C2 volant. Les premiers essais en vol ont déjà été réalisés et la DGA devrait autoriser l'emploi assez rapidement.

L'autoprotection a longtemps été un des points faibles de l'A400M, avec une configuration minimaliste assurant déjà un renforcement du poste d'équipage et de celui du loadmaster (situé en dessous) avec des protections balistiques. Des vitres blindées (prévues au contrat originel) ont aussi été ajoutées de série par la suite, les premiers appareils n'étant pas dotés, mais rétrofités ultérieurement. Pour prendre en compte la détection et le leurrage des missiles, la DGA vient de certifier le standard final d'autoprotection STEP2C, en cours de déploiement sur la flotte.

Il comprend un détecteur d'alerte radar (RWR), un détecteur infrarouge, un module de leurrage avec plusieurs paniers répartis sur toute la cellule et un calculateur coordonnant les différentes briques. L'intégralité des capacités n'est pas attendue à la 61e ET avant le 1er semestre 2024, et tous les appareils ne seront pas équipés. Actuellement, les avions équipés (environ la moitié de la flotte) disposent d'un détecteur d'arrivée missile et un leurrage par cartouches infrarouges. La dernière étape comportera un détecteur d'alerte radar et une capacité de leurrage adaptée à la menace.

Largage sur les deux portes

L'A400M a connu aussi des apports récents, avec la capacité à larguer l'intégralité des parachutistes en ouverture automatique par les deux portes latérales. Tous les appareils ne sont néanmoins pas configurés pour le faire, certains ne pouvant encore larguer que d'un côté. La dernière capacité ouverte au sein de la 61e ET est le largage par éjection (utilisant un parachute extracteur pour tirer la charge de la soute afin d'éviter qu'elle ne reste coincée sur la rampe), livré au deuxième semestre 2022. Tous les équipages sont désormais formés, ce qui a permis de pouvoir en réaliser un assez grand nombre lors de la phase parachutiste d'Orion 2, fin février, dans la région de Castres.

Le processus de certification de la DGA se prolonge encore en 2023, avec la nécessité de passer en automatique le largage de matériel par gravité (par inclinaison de l'appareil), avec la possibilité de pouvoir larguer plusieurs charges jusqu'à un total de 25 t et de réaliser plusieurs passes. Le largage par éjection doit lui aussi évoluer : actuellement une seule charge peut être larguée, et l'objectif visé est de pouvoir faire une séquence de plusieurs charges pour un total de 25 t, avec un maximum de 16 t par charge.

Quelques colis spéciaux doivent aussi faire l'objet de campagnes spécifiques. C'est le cas pour l'embarcation des commandos marine, l'ECUME, avec des campagnes prévues en 2023. Pour l'instant, seul le C-130H, peu disponible, moins rapide et avec moins d'espace à bord, est qualifié pour le largage de cet équipement.

Des commandes en plus ou en moins ?

Le 21e appareil a été réceptionné par la 61e ET le 24 février. Le rythme actuel des livraisons prévoit d'atteindre les 25 appareils en dotation en 2025, et 35 en 2030. Mais la cible finale affichée par la France à l'origine annonçait 50 appareils, et le ministre des Armées a révélé en janvier discuter avec l'Allemagne et l'Espagne (qui cherche manifestement à réduire sa cible de moitié) le relèvement de la cible du programme sans pour autant citer la référence concernée (35 ou 50) à relever, ni un chiffre précis et un horizon pour l'atteindre. À l'origine, la France avait affiché un besoin de 50 appareils mais pendant longtemps, cette cible a semblé irréalisable. D'ailleurs, dans la foulée de l'évocation de ces discussions, on a aussi entendu circuler la possibilité d'une réduction des intentions françaises.

Ce qui est certain : aujourd'hui l'A400M n'a pas d'équivalent, et apparaît comme le meilleur compromis entre stratégique et tactique, avec une capacité de projection de 20 t sur 6 400 km, une aptitude au ravitaillement en vol, au poser d'assaut et au vol à très basse altitude. Un package donc complet, qui va encore s'enrichir, notamment sous l'effet des besoins réfléchis en France d'une part, et des utilisateurs d'autre part. Sur le plan stratégique, l'A400M n'est évidemment pas un An-124, mais le recours aux avions russes apparaît désormais plus qu'incertain, et les avions ukrainiens sont en nombre limité.

L'idée de disposer de plus d'A400M (éventuellement en pool européen) à des fins notamment stratégiques serait donc logique, alors que la succession du C-17 américain n'a pas été lancée. Ces prévisions ne concernent pas la succession des C130H (quatorze dont huit en modernisation) et des Casa 235 (26) qui doivent faire l'objet d'un programme spécifique de futur cargo tactique médian (FCTM), avec des hypothèses de charge utile de 8-10 t à 20 t. Des études doivent déboucher en 2025 pour permettre à l'Armée de l'Air et de l'Espace et à ses partenaires européens de se faire une idée plus précise des options.

Le futur ?

Des réflexions ont été engagées sur de nouvelles capacités de communications, ou l'aérolargage d'effecteurs puis leur téléopération depuis l'A400M, une des briques du système de combat aérien futur (SCAF). L'emport d'effecteurs peut aussi intéresser le Poitou, qui avait obtenu initialement la possibilité d'emport de missiles légers Griffin tirables depuis la soute de ses C-130H, capacité qui a finalement été abandonnée au profit des drones Reaper.

La capacité de l'Atlas à se transformer en bombardier d'eau, illustrée l'été dernier par la campagne d'essais révélée par Airbus, doit encore faire l'objet de nombreuses autres. La France regarde les avancées techniques, mais a clairement, pour l'instant, engagé le renouvellement des CL415 de la sécurité civile, annoncée par le président de la République à l'automne. À plus court terme sans doute, les pays utilisateurs réfléchissent actuellement aux développements futurs, avec une notion de « block upgrades » dont le premier fait l'objet d'une définition de périmètre technique, avec une possibilité d'engagement à l'horizon de la fin de l'année. Ce « block upgrade zéro » pourrait comprendre des capacités d'approches par satellite GNSS de type LPV (approche de précision permettant de descendre très bas), une mise à hauteur règlementaire de l'IFF mode 5 et des radios cryptées, ainsi que des évolutions sur le système de mission.

Le futur, c'est aussi l'humain, avec 35 équipages déjà formés sur A400M, et un objectif de 75 en 2035. À ce stade, un troisième escadron conventionnel n'est pas prévu, tant que le socle des deux premiers (Touraine et Béarn) n'aura pas été consolidé. L'enjeu à court terme est de pouvoir jongler entre les contraintes des différentes configurations pour répondre aux besoins opérationnels. Qui se trouveront forcément mieux remplis avec une flotte totalement homogène et plus nombreuse encore. Rien qu'en 2022, les Atlas auront volé 5 800 heures.