Défense : nouveau missile MBDA pour le Tigre MkIII

Un nouveau missile MBDA pour le Tigre MkIII

Suite logique de la notification du contrat sur l'hélicoptère d'attaque Airbus Tigre MkIII, le missilier MBDA et Airbus Helicopters ont été choisis, en tant que cocontractants, pour assurer l’intégration du missile Mistral 3 sur l’hélicoptère d'attaque Tigre MkIII franco-espagnol et surtout du missile MHT sur le Tigre français. En cours de développement chez MBDA, le MHT pour "Missile Haut de Trame / Missile Longue Portée" bénéficie d'une portée pouvant atteindre 10 km selon les conditions d’utilisation (et jusque à 15 km depuis un drone), de jour comme de nuit, y compris en mode de tir au-delà de la vue directe de l'équipage. Ce dernier bénéficie en effet des images haute résolution renvoyées depuis l’autodirecteur optronique à infrarouge du missile via une transmission de données bidirectionnelle, permettant de choisir le point d'impact du missile ou pour sélectionner un nouvel objectif en vol. La transmission de données à radiofréquence offre aussi à la plateforme une totale liberté de mouvement pendant le vol du missile.

Jusqu'à 12 missiles MHT sur le Tigre MkIII

Avec un poids inférieur de 20 % à celui des autres missiles de sa catégorie, ce qui représente une économie de poids significative pour le Tigre MkIII et donne à l'hélicoptère d'attaque la possibilité d’emporter jusqu’à 12 missiles en configuration de combat. Cette économie de poids augmente en outre la capacité d’emport de carburant du Tigre, de même que son endurance au combat, et permet un gain de temps de combat important avant l’avitaillement. Enfin, la charge militaire à effets multiples du MHT est capable de traiter un large spectre d'objectifs, des chars de combat modernes jusqu’aux infrastructures de combat durcies.

Version modernisée du Mistral



Le Mistral 3 est une version modernisée de ce missile de défense aérienne tire-et-oublie extrêmement fiable, bénéficiant d’une portée allant jusqu’à 6.5km. Doté d’un autodirecteur à imagerie infrarouge et de capacités de traitement d’image évoluées, le Mistral présente une excellente résistance aux contre-mesures et est capable d’engager à grande distance des cibles à faible signature thermique telles que les drones et les missiles turbopropulsés, en plus des cibles classiques avions d’arme et hélicoptères.