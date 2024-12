Défense : nouveau logiciel de simulation MASA pour l'entraînement des états-majors

TARAN : un nouvel outil IA pour l'entraînement des états-majors

MASA Group vient de lancer son logiciel de simulation de nouvelle génération TARAN conçu pour l'entraînement des états-majors de niveau opératif et stratégique de l'armée française. TARAN utilise "la technologie d'intelligence artificielle brevetée DirectAI, propriété de MASA, qui intègrera des modules avancés d'aide à la décision et de nouveaux modèles de comportements et de représentations surfaciques. Fruit d'une collaboration étroite avec le ministère des Armées, TARAN s'inscrit dans le cadre du « Programme à Effet Majeur (PEM) Simulation » récemment mis en place pour renforcer les capacités de préparation des forces armées", souligne MASA Group.

MASA : un acteur déjà bien connu des Armées

Autre logiciel dont la mise en service est imminente : GEFORA, dédié à la gestion des forces armées ainsi que des modules permettant la connexion avec des simulations virtuelles, afin de créer des environnements d'entraînement plus réalistes. "À terme, la connexion entre les logiciels de simulation de MASA, GEFORA, et des systèmes de commandement (C2) ouvrira la voie à une aide à la décision en temps réel", indique la société.

Cette dernière est un acteur bien connu des Armées. Son logiciel SWORD équipe actuellement 25 armées dans le monde pour l'entraînement des états-majors tactiques. "En France, sous le nom de SOULT, ce logiciel forme chaque année des milliers d'officiers, contribuant à des exercices de grande envergure tels qu'ORION 2023", rappelle MASA Group qui précise que "SWORD est également employé par des agences étatiques et des industriels, jouant un rôle clé dans la recherche opérationnelle pour le développement d'équipements et de doctrines militaires. Il s'est imposé aujourd'hui comme la référence technologique en matière de simulation constructive".

Egalement sur les drones terrestres

MASA travaille également avec Nexter Robotics sur des projets de drones et de robots autonomes, intégrant des technologies de pointe en matière d'IA et de communication : "ces systèmes sont conçus pour évoluer de manière autonome sur le terrain, apportant un soutien crucial aux forces armées dans des environnements complexes et potentiellement hostiles. En utilisant l'expertise de MASA en simulation et en algorithmes d'aide à la décision, ces drones et robots seront capable d'analyser leur environnement en temps réel, de prendre des décisions tactiques, et de coordonner leurs actions avec les forces humaines".