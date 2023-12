Défense : "Nos alliés et des affrétés nous aident à finir le désengagement du Niger"

Le général Laurent Rataud, qui commande la défense aérienne et les opérations aériennes (CDAOA), fait un tour d’horizon des engagements de l’Armée de l’Air et de l’Espace, notamment au Sahel. Il annonce aussi la création d’une structure unique de commandement et de contrôle, après les JO.